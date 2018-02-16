Amazon CEO‘su Jeff Bezos son zamanlarda Bill Gates‘ten dünyadaki en zengin adam ünvanını çaldıktan sonra; aynı şey iki teknoloji efsanesinin kurduğu şirketler için de geçerli oldu. Amazon.com Inc., eskiden Microsoft Corp‘a ait olan dünyanın en üçüncü büyük şirket unvanını aldı.

Bu ayın başında görülen görkemli Q4 2017 sonuçlarının açıklanmasının ardından şirketin hisse fiyatı genel bir yükseliş eğilimi gösterdi ve Çarşamba günü %2.57 artışla 1.451$ seviyesine ulaştı. Bu, çevrimiçi perakende devinin piyasa değerini, sırasıyla Apple‘ın (849.24 milyar $) ve Alphabet‘ın (744.73 milyar $) gerisinde olmak üzere 702.46 milyar $ ‘a koydu.

Microsoft‘un hisse fiyatlarında bir miktar yükseliş görüldü ve% 1.6 oranında yükselirken, Redmond devi Amazon‘u takip edemedi ve güne 90.81 dolar hisse fiyatı ve 699.22 milyar dolarlık değer ile sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıl boyunca iki şirket etkileyici adımlar attı ve hisse fiyatında büyük artışlar sergiledi.