Amazon Dash Wand ile Sesli Ya da Barkod Okutarak Sipariş Verin

Amazon Dash Wand, barkod tarayarak veya adlarını söyleyerek sepetinize ürünler eklemenize izin veriyor.

Amazon Dash Wand ile Echo‘ya sizin için bir şeyler satın almasını söyleyebiliyorsunuz. Amazon’un artık istediğiniz şeyleri söylemenize ya da bunları sepetinize eklemeden önce taramasına izin veren bir Dash Wand‘ı var.

Dash Wand, mikrofonlu ve barkod tarayıcıya sahip küçük bir taşınabilir aygıttır. Herhangi bir ev eşyasını satın almak istediğinizde, şampuan şişesinin arkasında bulunan barkodu taramak için Dash Wand’a “şampuan” veya belirli bir marka adı söyleyebilir veya içindeki barkod tarayıcıyı kullanabilirsiniz.

Amazon, öğeyi arabanıza eklemek için bu bilgileri kullanacaktır. Bu, telefonunuzun veya bilgisayarınızın yakınında bulunup beklememek yerine onları fark ettiğiniz anda evinizde tükenebileceğiniz öğeleri kolayca eklemenize ve bunları tamamen unutmak anlamına gelir. Ayrıca, Dash Wand‘ın Alexa’da olduğu için onu bir mini Amazon Echo olarak da kullanabilirsiniz.

Dash Wand iki AAA pil ile çalışır ve iPhone veya Android uygulamasıyla yapılandırılabilen Wi-Fi ve Bluetooth kullanarak bağlanır. Manyetiktir, buzdolabınıza kolayca yapışır ve ayrıca bir tutacağı vardır, böylece mutfağınıza asabilirsiniz. Tasarım, mutfakta rahat kullanılacak şekilde yapılmış, ancak tam olarak suya dayanıklı değildir.

Ayrıca bkz: HomePod vs Google Home vs Amazon Echo

Amazon, Dash Wand’ı ödediğiniz 20 Dolar bedel karşılığında alabileceğinizi söylüyor. Ayrıca 20 dolarlık mağaza kredisi de alıyorsunuz. Ayrıca, AmazonFresh hizmetinin 90 günlük deneme sürümünü ücretsiz edinebilirsiniz. Dash Wand yalnızca şimdilik ABD’de kullanılabilir.