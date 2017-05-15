Amazon Echo Show Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Amazon, Echo akıllı hoparlör ailesine yeni bir dokunmatik ekran modeli ekledi. Amazon Echo Show fiyat, özellikler, ve Türkiye çıkış tarihi hakkındaki en yeni haberleri okuyun.
Birkaç hafta önce Amazon, Echo ailesinde yerleşik bir kameraya sahip ve kişisel stil asistanı olarak işlev görebilecek yeni bir cihaz olan Echo Look‘ın duyurusu ile bizi şaşırttı. Bugün, dokunmatik Echo Show ile bir diğer üyesini ekledi.
Echo Show 9 Mayıs 2017 Salı günü açıklandı. Ön siparişler Amazon’un ABD sitesinden hemen başladı.
Echo Show, 28 Haziran’da sipariş verenler için teslim tarihi olarak ön görülüyor.
Bununla birlikte Echo Show, önceki Amazon Echo cihazları ile birlikte ilk önce ABD’de bulunabilir Daha sonra diğer ülkelerde satışa çıkacak. Orijinal Amazon Echo’nun avrupa ülkelerine gelmesi çıktıktan 1 yıl sonra olmuştu.
Echo Show’un ABD’de 229.99 dolarlık bir fiyat etiketi var; bu, Avrupa’da 239,99 € ödeyebiliriz anlamına geliyor. Dilerseniz ilerleyen günlerde Amazon’un internet sitesinden sipariş verebilirsiniz. Hatırlarsanız Amazon almanya üzerinden ülkemize teslimata başlamıştı.
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Echo Show, Dolby ses işleme, bir kamera ve orijinal Echo’nun yaptığı her şeyi yapabilmelerini sağlayan ancak bir kaç eklemeyle donatılmış bir 7 inç dokunmatik ekrana sahip, ön tarafa bakan bir hoparlöre sahiptir:
Echo Show siyah veya beyaz olarak mevcuttur. Amazon şu görüntüleri yayımladı: