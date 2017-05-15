Amazon Echo Show Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Amazon, Echo akıllı hoparlör ailesine yeni bir dokunmatik ekran modeli ekledi. Amazon Echo Show fiyat, özellikler, ve Türkiye çıkış tarihi hakkındaki en yeni haberleri okuyun.

Birkaç hafta önce Amazon, Echo ailesinde yerleşik bir kameraya sahip ve kişisel stil asistanı olarak işlev görebilecek yeni bir cihaz olan Echo Look‘ın duyurusu ile bizi şaşırttı. Bugün, dokunmatik Echo Show ile bir diğer üyesini ekledi.

Amazon Echo Show Ne Zaman Çıkacak?

Echo Show 9 Mayıs 2017 Salı günü açıklandı. Ön siparişler Amazon’un ABD sitesinden hemen başladı.

Echo Show, 28 Haziran’da sipariş verenler için teslim tarihi olarak ön görülüyor.

Bununla birlikte Echo Show, önceki Amazon Echo cihazları ile birlikte ilk önce ABD’de bulunabilir Daha sonra diğer ülkelerde satışa çıkacak. Orijinal Amazon Echo’nun avrupa ülkelerine gelmesi çıktıktan 1 yıl sonra olmuştu.

Amazon Echo Show Türkiye’de Ne Kadar Olacak ?

Echo Show’un ABD’de 229.99 dolarlık bir fiyat etiketi var; bu, Avrupa’da 239,99 € ödeyebiliriz anlamına geliyor. Dilerseniz ilerleyen günlerde Amazon’un internet sitesinden sipariş verebilirsiniz. Hatırlarsanız Amazon almanya üzerinden ülkemize teslimata başlamıştı.

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Echo Show Nedir?

Echo Show, Dolby ses işleme, bir kamera ve orijinal Echo’nun yaptığı her şeyi yapabilmelerini sağlayan ancak bir kaç eklemeyle donatılmış bir 7 inç dokunmatik ekrana sahip, ön tarafa bakan bir hoparlöre sahiptir:

Video haber yayınlarını izleyin

YouTube videolarını izleyin

Amazon Music’den şarkı sözlerini görüntüleyin

Ring ve Arlo dahil akıllı güvenlik kameralarını, bebek monitörlerini ve video kapı zillerini izleyin

Hava tahminlerini görün

Alışveriş ve yapılacaklar listesini okuyun

Bir Amazon Echo aygıtı veya Alexa uygulaması olan kişilerle video sohbeti yapın

Sekiz mikrofon, gürültü iptali, müzik çalarken bile öğretmenlerinizin açıkça duymasını sağlar.

Amazon Echo Show Özellikleri Nedir?

Ekran: Dokunmatik ekranlı 7 inç ekran

İşlemci: Intel Atom x5-Z8350

Kamera: 5MP

Bağlantı: Çift bant 802.11a / b / g / n, Bluetooth

Ses: 2 inç stereo hoparlörler

Boyutlar: 187x187x90mm

Ağırlık: 1.17kg

Garanti: 1 yıllık sınırlı garanti

Echo Show Neye Benziyor?

Echo Show siyah veya beyaz olarak mevcuttur. Amazon şu görüntüleri yayımladı: