Amazon, Fire 7 ve Fire HD 8 Tablet Modellerini Yeniledi!

Amazon, “tamamen yeni” Amazon Fire 7 ve Fire HD 8 tabletlerini duyurdu ancak en azından bunu söylemek bir abartı gibi geldi. Fire HD 8 sadece kendi Kids Edition versiyonunun yanı sıra gerçekte 10 $ ‘lık bir fiyat indirimi yaparken, yeni Fire 7 sadece hafif bir artımlı iyileştirme sunuyor.

Bir kez daha sadece 49 dolara mal olan yeni Fire 7, en yeni özelliklerden biri olan ekran, son nesil özelliklerle neredeyse aynı: şu anda 7 “, 1024 x 600 panel ama şimdi “Daha yüksek kontrast ve daha keskin metin” Cihazın gövdesi yenidir, ancak 295 gram ağırlığındadır ve aşağı yukarı 315 gr kadardır ve ayrıca iki cihazın versiyonlarını kıyaslarsak her ikisi de 0,4 inç kalınlığındadır.

Öte yandan Fire HD 8, kelimenin tam anlamıyla aynı cihazdır, tek fark birkaç renk seçeneğidir. Bununla birlikte, fiyatı 10 dolar düşürerek 89 dolara indirdi. Burada yeni olan, daha önce mevcut olmayan, orijinaliyle aynı cihaz olan ancak çocuklar için özel olarak tasarlanmış dayanıklı bir kutuyla paketlenmiş olan cihazın Çocuk Sürümüdür. Bu sürüm 129 $ ve daha pahalı, ancak iki yıllık koşulsuz garanti, Amazon’un FreeTime Sınırsız hizmetine bir yıllık abonelik ve yerleşik ebeveyn kontrol yazılımı sunuyor.

İlgili haberlerde, İngiltere sakinleri artık tabletlerinde Alexa’yı kullanma olanağına kavuşacaklar. Yeni duyurulan tabletler, dahili olarak alexa yeteneğine sahip olacak, eski tabletler ise yazılım güncellemesi aracılığıyla erişebilecekler.

İki tabletin yeni sürümleri Amazon’dan ön sipariş için hazır durumda ve 7 Haziran’da kullanıma sunulacak.