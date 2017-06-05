Amazon Prime Video, Apple TV’ye geliyor

Apple‘ın WWDC 2017 konferansı halihazırda devam ediyor ve bugün 6 büyük duyuru sunacaklarına söz verdi.

Şimdi bunlardan birincisi tam bir oyun değiştirici değil, ancak kesinlikle Apple TV‘ye sahip olan herkes için iyi bir haber. Amazon’un Prime Video sonunda TVOS’a geliyor.

Hizmetin başlangıcını belirlemek için belirli bir zaman çizelgesi henüz açıklanmadı. Apple, bu yılın geleceğini söylüyordu. Umarım, hizmetin tüm dünyadaki Apple TV‘lere gelmesi umduğumuzdan da daha erken gerçekleşir. Daha önceki gelişmeler genellikle önce Amerika’yı daha sonra Avrupa ülkelerini ve en sonunda Türkiye’nin de bulunduğu diğer ülkeleri kapsıyordu.