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Amazon, Rivian Elektrikli Kamyonetlerini Test Ediyor!

Ayşen Sıla

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amazon

Amazon, Rivian Automotive ile yaptığı ortaklığın ürünü olan elektrikli araçlarını Los Angeles’ta test etmeye başladı. Her iki şirket de olayla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Amazon, 2019’da yirmi yıl içinde sıfır karbon emisyonu elde etme planlarının peşinden, yüz bin Rivian minibüs satın alacağını duyurmuştu.

EV şirketi Rivian, 2 milyar dolarlık İklim Rehni Fonu aracılığıyla 2019’dan bu yana yatırımcılarından 8 milyar dolara yaklaştı. Amazon, Los Angeles rotalarında bazı Rivian elektrik dağıtım kamyonetlerini test etmeye başladı. Amazon, Ekim 2020’de teslimat kamyonları için bir deneme sürüşü başlatmıştı ve LA pilot programının bu yıl diğer 16 şehirde de uygulanmasının beklendiğini söyledi.

Amazon’un küresel filo ve ürünlerinin direktörü Ross Rachey yaptığı açıklamada, şirketin lojistik mimarisinin elektrifikasyonu yoluyla karbon ayak izini azaltma çabalarından gurur duyduğunu söyledi. Binlerce elektrikli araç şarj cihazının kurulmasına ve Kuzey Amerika ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde teslimat tesislerinin düzeninin yeniden düzenlenmesine yol açtı.

amazon

Rivian, Amazon test teslimat filosunu Plymouth, Michigan’daki genel merkezinde üretti. Her bir minibüs tek bir şarjla 150 mil gidebiliyor ve hala test aşamasında bulunuyorlar. Ancak üretim 2021’in 4. çeyreği için planlanıyor.

Rivian, bu yıl lojistik pazarına tamamen elektrikli bir pikap aracı getirmeye hazırlanıyor.
Rivian, halihazırda elektrikli araç üretim pazarındaki kalabalığın tepesine bakıyor. Tesla’ya ciddi bir rakip olmayı umuyor.

Biden yönetiminin temiz enerjiyi benimsemesi federal hükümetin motorlu araç filosunu EV’lerle değiştirmeye yönelik yeni politika yönünden sonra, teslimat kamyonetleri dahil hafif hizmet kamyonlarının ABD’de talep görmesi bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda beklenen büyük talep harcamaları, birçok şirketin EV teknolojisine yatırımlarını artırmasına neden oldu.

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