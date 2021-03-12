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Amazon, Samsung’u Tahtından Etti – Büyük Başarı!

Amazon, akış cihazları konusunda başarıdan başarıya koşuyor. Şirket lider sıraya yerleşerek Samsung'u solladı.

Ayşen Sıla

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Strategy Analytics, 2020’nin 4. Çeyreği için Küresel Bağlı TV Cihazları Pazarı raporunu yayınladı. Rapora göre Amazon, ilk kez genel olarak lider marka oldu ve Samsung’u tahtından etti. Ayrıca akıllı TV sektöründe LG’nin önünde ikinci olmayı başardı.

Strategy Analytics’e göre, şirketler 2020’nin 4. çeyreğinde yaklaşık 109,1 milyon adet bağlı TV cihazı (akıllı TV’ler, yayıncılar, oyun konsolları) sattı. Oysa tüm yıl için rakam %7,6 artışla 305,3 milyon adet oldu. Bunların 186 milyon ünitesi akıllı TV ve 81 milyon ünitesi yayıncıdan ibaretti.

Amazon Fire TV Stick 4K, 2020’de en çok satan akış cihazıydı. Amerikan e-ticaret devinin Samsung’u dünyanın önde gelen bağlantılı TV cihazları markası haline getirmesine yardımcı oldu. Ek olarak, Amazon ve Roku birlikte, %60’ın üzerinde pazar payı ile akış cihazları kategorisine liderlik etti.

Akıllı televizyonlardan bahseden Samsung, üst sıradaki yerini korudu. Ancak LG, TCL ikinci olmayı başardığından üçüncü sıraya geriledi. Ayrıca Sony, PS5’in satışları sayesinde bir bütün olarak üçüncü en büyük marka oldu. Ancak Microsoft, Japon elektronik devi gibi TV satmadığı için dokuzuncu sırada yer aldı.

Ayrıca dördüncü sırada Nintendo’yu görmek fazlasıyla ilginç. Bu, çok sayıda pazarda bulunmamalarına rağmen şirketin oyun konsollarının ne kadar popüler olduğunu açıkça gösteriyor.

Son olarak, Strategy Analytics, insanlar dünya çapında internet tabanlı video platformlarına geçerken, küresel bağlantılı TV cihazları pazarının 2021’de büyümeye devam edeceğini öngörüyor.

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KaynakBusinesswire

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