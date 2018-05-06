E-ticaret sektörü giderek gelişmeye devam ediyor. Ülkemizde bu noktada tercih edilen birçok site ve birçok kuruluş var. Ülkemiz genelinde hizmet veren bu e-ticaret platformlarının sayısının her geçen gün biraz daha genişlediğini de söylemek gerekiyor. Ülkemiz içerisinde faaliyet gösteren e-ticaret siteleri bir yana, artık yavaş yavaş yurt dışı kaynaklı sitelerin de ülkemizde ilgi odağı olmaya başladığını görüyoruz. Bu sitelerin başında ise yatırımlarını Türkiye üzerine yönlendirmeye başlayan Amazon bulunuyor.

Kısa süre sonra ülkemizde de direk olarak yer alması beklenen sitenin, web üzerinde satışları ise devam ediyor. Fakat son dönemlerde ülkemiz için alınan kararlar da sistemin değişmeye başladığının göstergesi.

Amazon için KDV Eki Geliyor

Geçtiğimiz günlerde servis üzerinden bu konuda ilk kararın kargolama işlemleri için olduğu açıklanmıştı. Artık ülkemiz için geçerli olan ücretsiz kargolama artısının son bulduğu bu kampanyanın yerini ücretli kargolamaya bıraktığı belirtilmişti. Fakat atılan bu yeni adım yeterli gelmedi. Bunun yanında ülkemizde uygulanana KDV sisteminin de Amazon için geçerli olacağı ortaya çıktı.

Sitenin kullanıcılara gönderdiği mesajlarla beraber ortaya çıkan habere göre artık Amazon üzerinden alınan ürünlere bir de KDV ücreti eklenecek. Ürünlere KDV ücretinin eklenmesi ise tabii ki fiyatların %18 oranında artmasına neden olacak. Aslında bu konuda vergi kararı gümrük vergisi olarak karşımıza çıkıyordu. Bir dönem 75 Euro gibi rakamlara kadar alışverişlerde gümrük vergisinin istenmemesi söz konusuydu.

Şimdi ise bu vergi sınırının 22 Euro gibi bir rakama gerilediğini biliyoruz. Fakat KDV iddiası bambaşka bir iddia oldu. Buna göre gümrük vergisinden hariç olarak, kullanıcıların aldıkları ücretlerden katma değer vergisi ödemesi gerekecek. Türkiye’ye girmesi nedeniyle mi yoksa yavaş yavaş bu pazara girişi için hazırlıklar mı yapıyor bilinmez ama sitenin aldığı karar, yurt dışından alışveriş yapan kullanıcıların epey bir etkilenmesine neden olacaktır. Yine de kesin bir resmi açıklama yapılmasını beklemek gerekiyor.