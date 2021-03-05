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Amazon Video Prime Geçmişi Nasıl Silinir ?

Amazon Prime Video'da izleme geçmişini nasıl silebileceğinizi mi merak ediyorsunuz. İşte kolay yolu!

Ayşen Sıla

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Amazon Prime hesabınızdan utanç verici bir video mu izlediniz ? Veya film izleme listenizi baştan sona yaratmak için tamamen silmek mi istiyorsunuz ? O halde doğru adrestesiniz. Bu yazımızda adım adım Amazon Prime video geçmişini nasıl silebileceğinizi ele alıyoruz.

Web’den Geçmiş Silme

Tıpkı Netflix gibi, Prime Video da önerilerini iyileştirmek için izleme geçmişinizi saklar. Bu nedenle, durmadan görünen bir diziden kurtulmak istiyorsanız, benzer girişleri izleme geçmişinizden temizlemenin zamanı gelmiş demektir. Bunu tarayıcınız aracılığıyla şu şekilde yapabilirsiniz:

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-Amazon Web’e girin ve oturum açın
-Sağ üst köşedeki Hesaplar ve Listeler üzerine gelin ve açılır menüden Prime Videonuz’u seçin.
-Prime Video sayfasındayken, tekrar sağ köşede Ayarlar’a tıklayın.
-Bir Hesap ve Ayarlar sayfasına yönlendirileceksiniz.
-Etkinlik sekmesine tıklayın ve ardından İzleme Geçmişi seçeneğine basın.
-Yakın zamanda izlediğiniz tüm filmler ve şovlar orada olacak.
-Bu, akıllı telefonunuz, Fire TV ve benzeri diğer cihazlarda izlediğiniz videoları içerir
-Bir şovu veya filmi geçmişinizden kaldırmak için, başlığın altındaki Bunu Gizle bağlantısını tıklamanız yeterlidir.
-İlgilendiğiniz tek şey doğru önerilerse, “Bunu öneriler için kullanmamayı tercih ediyorum” seçeneğini de işaretleyebilirsiniz. Bu seçenek ekranın sağ tarafında bulunur.

Uygulamadan Geçmiş Silme

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Prime Video uygulamasında izleme geçmişinizi görmenize veya temizlemenize izin veren bir seçenek yoktur. Ancak yine de arama geçmişinizi kaldırabilirsiniz. Uygulamanın çoğu sürümünde bunu şu şekilde yapabilirsiniz :

-Prime Video uygulamasını açın.
-Uygulamanın sağ alt köşesindeki Öğelerim seçeneğine dokunun.
-Ayarlar seçeneğine girin.
-Video Arama Geçmişi Temizle seçeneğine basın.

Ve ta daa! Tertemiz bir Amazon Prime Video uygulaması ile film keyfine son sürat devam edebilirsiniz.

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