Amazon Yeni Ev Asistanı Echo Show’u Tanıttı

Sadece bir kaç hafta önce, Amazon, Echo Look’u Alexa‘yı görünüşünüzü yargılayacak kadar iyi bir kamera ile duyurdu. Bugün, Amazon, Alexa’nın sadece konuşmaktan fazlasını yapmasına izin veren ekranlı bir Echo’yu Echo Show’u tanıttı.

Echo Show aylarca söylentilere yol açtı; geçen hafta, cihazın fotoğrafı sızdırılmıştı. 1,1 kg ağırlığında olduğu için herhangi bir yere taşınabilir değil zaten olması da gerekmiyor. 7 inç dokunmatik ekran cihazın çoğunu kaplıyor ancak altta Dolby ile çalışan hoparlörler ve içinde sekiz mikrofon gizli. Bir kameranın dahil edilmesi ile kullanıcılar sadece Alexa’ya bağırarak bir video görüşmesi yapmalarını sağlamakta. Bu cihazın alınabilirliğini arttırıyor.

Bunun yanı sıra ekran bir çok şey için de kullanışlı: Alexa, YouTube’daki videoları oynatabilir veya haber brifingleri yayınlayabilir, belki de hava durumu raporunu görüntüleyebilir veya yapılacaklar ve alışveriş listelerinizi hızlı bir şekilde düzenleme imkânı sağlayabilir.

Diğer özellikler Echo serisinde bulunan diğer cihazlarla aynı, Alexa hala evdeki tüm IoT cihazlarını kontrol edebiliyor.

Bir evin merkezinde olmak için tasarlanmış olan Alexa çevresinde her IoT cihazını kontrol edebiliyor. Echo, Echo Show’un yapabileceği şeylerin çoğunu yapabiliyor ancak bir ekran eklenmesiyle daha fazla özgürlük sağlanmış ve belki de daha az teknoloji anlayışıyla cihazı daha erişilebilir hale getirmekte. Amazon, 28 Haziran‘dan itibaren yollamak üzere 229.99 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD’de Echo Show’un ön siparişlerini almaya başladı.