Amazon, Yüzüklerin Efendisi Oyununu İptal Etti!

Bilindiği üzere Amazon, geçtiğimiz yıldan bugüne yeni bir Yüzüklerin Efendisi dizi çekimleri yapıyor. Ancak şirket bu dizinin yanında bir oyun geliştirmek istiyordu. Bu nedenle şirket oyun bölümünün kaynaklarını bunun için ayırmıştı. Bugün ise hem diziyi hem de oyunu bekleyen hayranlara üzücü bir haber geldi.

Bloomberg‘te yayımlanan habere göre Amazon, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ücretisiz oynanabilen Lord of the Rings MMO oyununu iptal ettiği yer alıyor. Amazon bu oyun projesini ilk olarak 2019 yılında duyurmuştu. Athlon Games ve Leyou ile ortak geliştirilen oyun bugün bir anlaşmazlıktan dolayı iptal edildi.

Bloomberg‘e göre, Amazon‘un bu oyunu iptal etmesinin en temel sebebi, Leyou satın alan Tencent arasında anlaşmazlığın yatıyor olması. Ayrıca bir Amazon çalışanının Tencent‘in bu satın alma işleminden sonra artık oyuna devam edemeyeceklerine dair Bloomberg‘te açıklaması bulunuyor. Amazon‘un oyun bölümü birçok oyunu iptal etmekle gündeme gelmeye halen devam ediyor. Bilindiği üzere şirket, ücretsiz FPS oyunu Crucible‘ı yayımladıktan sonra iptal etmişti.

Bununla birlikte üzerinde çalıştığı farklı bir MMO oyununu da iptal ettiğini geçen ay açıklamıştı. Şimdi de Lord of the Rings MMO‘yu iptal ederek oldukça fazla olumsuz geri dönüş almaya devam ediyor. Bu durum aynı zamanda oyuncuların şirketten beklentilerini azaltıyor ve şirketin oyun bölümünün işe yaramadığını düşündürüyor. Lord of the Rings MMO‘nun iptal edilmesi hayranları ve diğer oyuncu kitlesini oldukça fazla hayal kırıklığına uğratmış durumda. PC ve oyun konsollarına çıkması planlanan oyunun tekrar geliştirme aşamasına girmesi henüz bilinmiyor.