Amazon’dan Bulut Tabanlı Video Konferans Hizmeti Chime

Amazon Web Services, işletmelere yönelik bulut tabanlı video konferans hizmeti olan Chime‘yi tanıttı. Android, iOS, Windows ve Mac’te kullanılabilen Chime, kullanıcılara VoIP ve görüntülü arama, anında mesajlaşma ve ekran paylaşımı sunan hızlı bir şekilde toplantılar kurmalarını sağlayan bir uygulama. Özellikleri Hangouts‘unkine benzer ve Amazon, video konferans yazılımı ile Microsoft’un kendi bulut tabanlı Azure ekosisteminde çalışan Skype for Business‘ı da hedeflemekte.

Chime’in temel sürümü iki kullanıcının sohbet, arama veya video yoluyla ücretsiz iletişim kurabilmesini sağlıyor. Plus Sürümü, Active Directory yönetimi, kullanıcı başına 1GB mesajlaşma alanı ve tüm bir e-posta alanını ekleme yeteneği ile birlikte geliyor. Ücret olarak kullanıcı başına 2.50 dolar. Pro Edition, görüntülü arama ve ekran paylaşımı ile sınırsız VoIP araması sunmakta ve kullanıcı başına ayda 15 dolar.

Amazon firması bir kredi kartı eklemenize gerek kalmadan Chime Pro’yu denemenize olanak tanıyan bir 30 günlük deneme sürümü sunmakta.