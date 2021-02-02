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AMD Çip Üretimi İçin Samsung İle Anlaşabilir!

AMD yeni çip üretimleri için Samsung ile ortaklığını arttırmaya gitmek istiyor olabilir. İşte yeni işbirliğin hakında detaylar...

Yunus Emre Çakır

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Samsung Şirket

Samsung, akıllı telefon veya diğer akıllı cihaz dışında bilindiği üzere Exynos yonga setlerini de üretiyor. Ayrıca şirket AMD ile birlikte AMD RDNA GPU‘larını birlikte geliştiriyorlar. Ancak bugün ortaya çıkan bir habere göre AMD, Samsung ile ortaklıklarını genişleterek çip üretimi sağlayabilir.

Güney Kore merkezli Clien tarafından ortaya çıkarılan haberde AMD‘nin CPU ve APU üretim hacimlerini %50 arttırmak istediği ancak tedearikçisi TSMC‘nin bunu karşılayamadığı yönünde ifadeler yer alıyor.

Bunun üzerine AMD, Samsung ile işbirliğine gitmek ve üretimini arttırmak istiyor. Bilindiği gibi Samsung, geçtiğimiz haftalarda ABD müşterileri için Teksas‘ta yeni bir 10 milyar dolar yatırım ile 3nm çip üretim tesisi kuracağını duyurdu.

Bununla beraber AMD‘de yarı iletken bölümünü 3nm çip üretimine optimize etmeye çalışıyor. Ancak işleri yeterince iyi götüremeyince Samsung‘a başvurmaya karar vermiş gözüküyor. İlerleyen günlerde bu konu ile ilgili birçok yeni bilginin sızdırılması bekleniyor.

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