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AMD Çip Üretimini Samsung’a Devretmeyebilir!

AMD, GPU ve APU üretimi için TSMC'den vazgeçip Samsung'a yönelecekti ancak işler son anda değişti. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Bilindiğiz üzere geçen haftalarda AMD‘nin çip üretimi için TSMC‘den vazgeçip Samsung‘a yöneleceği konuşuluyordu. Şirketin, 3nm ve 5nm tabanlı GPU ve APU üretiminde TSMC‘nin yetersiz kaldığını bu yüzden başka arayışlar içinde olduğu bundan dolayı Samsung‘a üretimi işini vermek istediği söylentiler arasında yer alıyordu.

Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre AMD‘nin bu kararı uygulamayacağı söyleniyor. Ayrıca böylelikle AMD‘nin çip üretimini arttırmak için tedarikçi arayışında olmadığı ortaya çıktı. Şirketin GPU ve APU konusunda ki sorunu TSMC‘nin yetersiz üretimi değil. Şirket aslında ABF substratları konusunda sorun yaşıyor.

Samsung'un Yeni Exynos Yonga Seti

Bu sorun Nvidia‘nın RTX 30 serisi GPU‘ları ve Sony‘nin PS5 konsolu dahil olmak üzere üretim çıktılarını etkileyen genel bir sektör sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Samsung ise AMD ile GPU ve APU ortaklığı kuramasa da iki şirket zaten 2022 yılında AMD GPU‘larını yeni nesil Exynos işlemcilere getirmek için birlikte çalışıyor. Şuan için ortaya çıkan bilgilere göre AMD, tedarikçi olarak TSMC ile devam ediyor.

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