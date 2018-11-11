İşlemci savaşında yarış kızışıyor. Pazarın net bir şekilde hakimi olan Intel’ın rakiplerinin artması ve akıllı telefonlar için geliştirilen işlemcilerin sınıf atlamasıyla beraber bu alanda çok daha çekişmeli bir yarışın ortaya çıktığını gördük. İşlemci teknolojisinde en yetkin firmalardan biri olan AMD de yarışta daha fazla söz sahibi olmak için sürekli yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Firma son olarak AMD EPYC ROME işlemcilerini tanıttı ve yeni döneme geçiş yapmış oldu.

AMD EPYC ROME Özellikleri Neler?

Yeni nesil işlemcilerle beraber yeni bir üretim teknolojisine geçiş yapılmış durumda. Akıllı telefonlarda, son seri amiral gemisi modellerinde gördüğümüz 7 nm üretim sürecinden geçen AMD EPYC ROME işlemcileri, 7 nm üretim teknolojisinin tüm avantajlarını sunuyor. Yeni seri içerisinde 64 çekirdek bulunuyor. Ayrıca 128 izlekten söz ediyoruz.

Yeni nesil işlemcilerle beraber mimari kısmında da değişikliğe gidilecek. Şu ana kadar genelde Zen mimarisinin kullanıldığını görmüştük. Fakat AMD EPYC ROME serisinden sonra mimari kısmında değişikliklere gidildi. Bu seriyle beraber mimari Zen 2 olarak güncellendi. Yeni mimariyle beraber 4 kata kadar daha yüksek performans değerlerinin alınabildiğini ekleyelim.

8 kanallı DDR4 desteğine sahip olan AMD EPYC ROME, 64 çekirdeğine ek bir de sistem sunuyor. Bu sistem içerisinde 14 nm üretim sürecinden geçmiş olan 10 çekirdek bulunuyor. Bir nevi destek bölümü sunulmuş durumda. Naples destekli olarak geldiğini gördüğümüz AMD EPYC ROME, eski seri kullanıcıları için doğrudan değiştirme desteği sunmuş durumda.

Henüz yeni işlemci modellerinin fiyatı konusunda ise bir açıklama yapılmış değil. Muhtemelen eski seriye göre 100-200 dolar daha yüksek bir fiyata sahip olacak olan işlemcilerin seri üretime geçmesi için de 1 yıllık bir bekleme sürecinden söz ediliyor. 2019 yılında yeni işlemcilerin seri üretime çıkacağı ve satışların başlayacağı açıklandı.