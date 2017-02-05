AMD ve Intel İşbirliğine Gidiyor

Yıllar boyu AMD firmasının sürekli olarak Intel’in bir adım gerisinde kaldığı söylenmekteydi ama son dönemlerde entegre grafik çözümleri ile oldukça iyi bir başarı elde etti.

2016 yılı Aralık ayında AMD grafik yongasına sahip Intel işlemcilerin piyasa sürülebileceği dedikodusu teknoloji dünyasına bomba etkisi yaratmıştı. İki rakip firmanın yıllardır devam eden rekabet ateşi bu birliktelik ile biraz olsun sönecek gibi. Dedikodu olarak ortaya çıkan işbirliği konusunda sonunda Intel tarafından bilgiler gelmeye başladı.

HardOCP tarafından Intel’e yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre firma 7. Nesil Kaby Lake işlemciler ile birlikte AMD Radeon tümleşik yongası tümleşik halde gelebilir. Piyasa sürülecek olan bu işlemcilerden yüksek performans bekleyenler yalnız biraz üzülecek. Çünkü işlemciler orta seviye ürünler olacak. Intel firması bu işlemciler ile düşük bütçeli kullanıcıları hedeflediği, bu işlemciler sayesinde kullanıcıların harici bir ekran kartı masrafından kurtulacağı belirtilmekte.

Sözü geçen işlemcilerin 2017 yılı sonuna kadar çıkması bekleniyor.