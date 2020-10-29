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AMD Radeon RX 6000 Serisi Grafik Kartlarını Açıkladı

AMD, NVIDIA grakif kartlarını geride bırakacak özelliklere ve yeniliklere sahip olan AMD Radeon RX 6000 serisi grafik kartlarını duyurdu...

Muhammed Arslan

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AMD Radeon RX 6000 Serisi Grafik Kartlarını Açıkladı

Bugün AMD, Nvidia’nın baskınlığını bertaraf etmek için üç yeni Radeon RX 6000 serisi grafik kartını tanıttı. Üç yeni grafik kartı olan AMD Radeon RX 6800 XT (649 dolar), Radeon RX 6800 (579 dolar) ve RX 6900 XT (999 dolar) Nvidia RTX 3000 serisi kartlarla doğrudan rekabet edecek.

Şirket, bu grafik kartlarının Nvidia’nın 30 serisi referans puanlarını geçebileceğini iddia etti.

AMD RX 6000 Serisi Grafik Kartı Özellikleri

AMD RX 6900 XT Özellikleri

  • Hesaplama birimi: 80
  • Hızlandırılmış Saat: 2250Mhz
  • RAM: 16GB GDDR6
  • Önbellek: 128MB
  • TDP: 300W
  • Fiyat: 999 Dolar

AMD RX 6800 XT Özellikleri

  • Hesaplama Birimi: 72
  • Hızlandırılmış Saat: 2250Mhz
  • RAM: 16GB GDDR6
  • Önbellek: 128MB
  • TDP: 300W
  • Fiyat: 649 Dolar

AMD RX 6800 Özellikleri

  • Hesaplama birimi: 60
  • Hızlandırılmuş Saat: 2105Mhz
  • RAM: 16GB GDDR6
  • Önbellek: 128MB
  • TDP: 250W
  • Fiyat: 579 Dolar

AMD, RX 6000 serisi ile ilk masaüstü grafik kartları gerçek zamanlı ray izleme, değişken oranlı gölgeleme ve diğer DirectX 12 Ultimate özelliklerini bir araya getirdi. AMD’nin lansman sırasında gösterilen slaytlarına göre, 300W RX 6800 XT, Nvidia’nın 320W RTX 3080’i 4K’da geride bırakıyor.

Battlefield 5, Call of Duty Modern Warfare ve Forza Horizon 4 gibi popüler oyunlarda daha yüksek bir puan alıyor. Buna karşılık Resident Evil 3,Wolfenstein Young Blood ve The Division 2’de biraz eksiler yaşanıyor. kayıplar elde ediyor.

Ayrıca bkz: Oyun İndirme Siteleri

  • AMD Radeon RX 6000 Serisi Grafik Kartlarını Açıkladı
  • AMD Radeon RX 6000 Serisi Grafik Kartlarını Açıkladı
  • AMD Radeon RX 6000 Serisi Grafik Kartlarını Açıkladı

Serinin en pahalı grafik kartı olan RX 6900 XT, Nvidia’nın 24 GB’lık RTX 3090 kartına karşılık 16 GB GDDR6 belleğe sahiptir. 2250MHz (standart saat hızı 2015MHz) hızına ve 128MB önbelleğe sahiptir.

500 dolar daha düşük bir fiyat etiketi taşımasına rağmen AMD, grafik kartının Nvidia’nın 3090’ını geride bıraktığını gösterdi. Her üç kart da RDNA 2 teknolojisine dayalı. 2.5 yuva tasarımına ve üçlü fan sistemine sahiptir.

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