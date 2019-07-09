AMD Ryzen 3000 İşlemcide Destiny 2 Sorunu

Son yılların iddialı yapımlarından biri olan Destiny, en son geçtiğimiz senelerde yeni oyunuyla gündeme gelmişti. Serinin ilk oyununun beğeni toplamasının ardından gelen ikinci oyun, en az ilk oyun kadar ünlendi ve hatta biraz daha öne geçti. Destiny 2 yapımının yaklaşık 2 yıl sonra tekrar gündeme gelmesinin nedeni ise önemli bir sorun.

Bu kez oyunu gündeme getiren AMD kullanıcıları oldu. AMD tarafından kısa süre önce tanıtımı yapılan yeni seri işlemciler arasında gösterebileceğimiz AMD Ryzen 3000 serisi kullanıcılarının oyuna giriş yapamadığı yönünde iddialar Destiny 2 yapımını yeniden gündeme getirdi.

Destiny 2 Sorunu Mu Var?

Kullanıcıların iddialarına göre Destiny 2 oyunu başlatıldığı zaman, ekrana herhangi bir görüntü gelmiyor. Bilgisayar oyunun başladığını düşünerek hareket ediyor ancak oyun başlatılmıyor. Bunun yerine ekran olduğu gibi kalıyor.

Sorunun AMD Ryzen 3000 serisi işlemcilere sahip olan bilgisayarlarda yaşandığı iddia ediliyor.

AMD kullanıcılarının forumlarda ve Reddit üzerinde açtığı mesajlara baktığımız zaman, genel bir sorun yaşandığını söyleyebiliriz. Fakat kullanıcıların tüm bu iddialarına karşın henüz firma tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

İşlemciler için AMD tarafından ya da oyun için Destiny 2 yapımcılarından herhangi bir güncelleme gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Şu an için sorunu farklı işlemcilerde deneyip çözdüğünü belirten kullanıcılar da var. Böyle düşünüldüğü zaman genel bir sıkıntı yaşandığını söylemek yanlış olmayacaktır.