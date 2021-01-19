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AMD Ryzen 5000 Serisi İşlemciler Avrupa’da Tekrar Satışa Çıkarıldı!

AMD'nin en çok talep gören Ryzen 5000 işlemcileri bazı Avrupalı parakende satıcılarının stoklarında tekrar yerini aldı.

Yunus Emre Çakır

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AMD Ryzen 5000

Bilindiği üzere AMD, işlemci konusunda son yıllarda çok büyük adımlar atarak Intel gibi büyük bir firmayı gerisinde bırakmayı başardı. Oldukça iyi performanslı oyuncu işlemcileri üreten firmanın bugün itibariyle en çok talep gören işlemcileri tekrar satışa sunuldu. Avrupa merkezli parekende satıcıları Ryzen 5000 serisi işlemcileri tekrar stoklarında yer vermeye başladı.

Tweakers‘te yer alan habere göre, Avrupalı parakendeciler bugün itibariyle Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X ve Ryzen 9 5950X işlemcilerinin siparişlerinin yoğun olduğunu bildiriyor. Sevkiyata başlayan parakendeciler özellikle Ryzen 9 5950X işlemcisinin çok büyük talep gördüğünü ifade ediyorlar. Bu nedenle satıcılar sipariş konusunda gecikmeler olduğunu dile getiriyor.

Bunun dışında bir Ryzen 5000 serisi işlemci aldığınızda B550 veya X570 anakartlarından herhangi bir tanesini kullanmanıza gerek kalmıyor. Eğer elinizde B450 anakartınız var ise aynı B550 veya X570‘den alacağınız performansın aynısını alacaksınız. Bu nedenle yeni bir anakart almanız gerekmiyor.

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