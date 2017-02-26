AMD Ryzen 7 Serisi Özellikleri Ve Satış Fiyatı

İşlemci denildiğinde akla gelen en büyük firmalardan biri olan AMD son dönemde bu alanda epey bir geride kalmaya başlamıştı. Özellikle Intel’in ardı ardına yeni seri atakları sonrasında gözden düşmeye başlayan marka, önlemlerini ise sonunda aldı. Intel’in yeni seri işlemcilerine sonunda AMD ciddi bir rakip olarak çıkacağı yeni işlemcilerini duyurdu. Hatta yeni serilerin tüm detayları da netlik kazandı. Bu modeller ne kadar iddialı? AMD Ryzen 7 serisi rakibini geçer mi? Daha yakından bakalım.

Intel’i Geride Bıraktı

AMD Ryzen 7 serisi hakkında yapılan tanıtım ile beraber yeni seri işlemcilerin ne derece başarılı olacağı ve ne derece rakiplerini de geride bırakacağı ortaya çıktı. İlk detaylara göre Intel’i geri de bırakan işlemcilere daha yakından bakmak gerekiyor.

AMD Ryzen 7 1800X Serisi

İlk olarak tanıtılan yeni yongaların en başarılı olanı olan AMD Ryzen 7 1800X serisi öne çıkıyor. içerisinde 8 çekirdek ile beraber gelen yonga setinin 95 W TDP değeri bulunuyor. Standart çalışma altında 3.6 GHz hız değerine sahip olan AMD Ryzen 7 1800X serisi turbo hız ile çalıştığında ise 4.0 GHz değerine kadar çıkabilmekte. Yine 14 Nm üretim süreci ile üretilen işlemcilerin 20 MB önbellek değeri de oldukça beğeni toplayan bir değer olarak karşımıza çıkmakta.

Özellikle 4K oyun performansı konusunda öne çıkacak modellerden biri olarak gösterilen işlemcilerin eski serilere gören en az %40 daha yüksek bir performans sunması bekleniyor. Bununla beraber yeni seri işlemcilerin Intel’in 6900K serisine göre de %10 miktarlarında daha yüksek performans elde edildiği belirtiliyor. Tüm bunlarla beraber yeni işlemciler arasında en başarılı olan modelin bu model olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

AMD Ryzen 7 1700X Serisi

Üst segment olarak gösterilen AMD Ryzen 7 1800X serisinden sonra 1700X serisi de yine yüksek bir performans değeri alınsa da tabi ki biraz daha ideal değerlere yakın olan bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Yine 8 çekirdek olması ile dikkat çeken modelin standart hız değeri 3.4 GHz olarak açıklandı.

Bunun dışında turbo seviyesinde ise işlemcilerin 3.8 GHz hız değeri sunulduğunu da görüyoruz. Yine 95W TDP değerine sahip olan işlemcilerin Intel serilerine göre %4 oranında daha yüksek bir performans sunduğu da belirtiliyor. Ön bellek olarak ise yine 20 MB değerini ve yine 14 Nm üretim teknolojisini görmekteyiz.

AMD Ryzen 7 1700 Serisi

Aslında bu serinin en alt modeli olarak gözükse de AMD Ryzen 7 1700 değerleri de hiç de azımsanacak gibi değil. Seride 8 çekirdek ile beraber gelecek olan modelin temel hız değeri 3 GHz olarak gösterilmekte. Turbo hız değerlerinde ise bu rakam 3.7 GHz değerlerine kadar ulaştırılabiliyor. Ayrıca saniye başına işlem konusunda da serinin bir hayli önde olduğu ve Intel’i epey bir geride bıraktığını da eklemeden geçmeyelim. 65 W TDP değeri ile diğer modellerden ayrılan serinin genel kullanımı ise oldukça başarılı.

İşlemci Fiyatları

Şu an satışta olan yeni seri işlemcilerin fiyatları da açıklanmış durumda. Ülkemiz için AMD Ryzen 7 serisinin açıklanan fiyatlarına daha yakından bakacak olursak;

AMD Ryzen 7 1800X serisi: 2.250 TL

AMD Ryzen 7 1700X serisi: 1.784 TL

AMD Ryzen 7 1700 serisi: 1.477 TL

Hem oyuncu serileri için hem de performans bilgisayarları için kesinlikle kendisine yer bulacak olan işlemcilerin fiyat konusunda da Intel’in gerisinde bir model olması bakalım AMD serisini ne kadar öne çıkaracak.