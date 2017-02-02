AMD Ryzen 8 Çekirdekli ve 6 Çekirdekli İki Modelle Geliyor

İşlemci dünyasında en çok konuşulan markalardan birisi AMD olarak bilinmekte. Aslında sadece bir işlemci üreticisi olmayan bunun yanında ekran kartı teknolojilerinde de kalıcı bir yere sahip olan AMD sürekli olarak yeni modelleri ile de kullanıcıların karşısına çıkıyor. Son olarak ise markanın yeni bir işlemci serisi üzerinde daha çalıştığı ortaya çıkmıştı. İlk modelleri CES 2017 fuarında ortaya çıkan AMD Ryzen adı verilen yeni işlemcilerin Intel’ rakip olarak bile gösterileceği de iddia edilmişti. Şimdi ise yeni işlemci için yeni iddialar var.

AMD Ryzen Intel’i Geçebilecek Mi?

Bu noktada AMD Ryzen serisinin karşılaştırıldığı serilerin başında Intel’in 7.nesil Kaby Lake işlemcileri geliyor. Son iddialara göre ise AMD Ryzen bu yarışta öne geçmek için oldukça iddialı.

8 Çekirdekli Model Tanıtılmıştı

Yeni işlemci serisi için birçok iddia ortaya atılmaya başlanmıştı. Ortaya atılan ilk iddialarda serinin sadece 8 çekirdekli modellerinin kullanıcılara sunulacağı düşünülüyordu. Fakat bunun hemen sonrasında 6 çekirdekli modellerin geleceği ortaya çıktı. AMD Ryzen 8 çekirdekli olan modellerde ise markanın epey bir performans sunacağı da ortaya çıkmış durumda. Zaten yapılan tanıtımla beraber yeni seride ne kadar performans ortaya konulacağı da belli olmuştu.

8 çekirdekli model için yapılan tanıtıma göre işlemcilerin hız değeri 3,4 GHz değerinde olacak. Oldukça yüksek bir performans olarak gösterildiğini için bu değerlerle gelecek olan yeni serinin getirdiği yeni tekknolojiler bir yana dursun maksimum turbo hız değerinde ise 3,8 GHz değerine kadar çıkacağı da açıklanmıştı. Tanıtıma damga vuran özellikler sonrasında VR desteği, 4K desteği gibi birçok teknolojiye de geçiş yapıldığını görmüştük.

Ön Bellek İçin Yeni Çözümler

AMD Ryzen 8 çekirdekli modelde sadece işlemci hızı için yüksek değerler sunulması beklenmiyor. Bunun dışında işlemci ön belleği konusunda da yeni serinin oldukça olumlu sonuçlar vereceği düşünülüyor. Bunun için biraz farklı bir sistemi tercih edeceği açıklanan AMD’nin 16 MB L3 ön bellekleri ve bunun dışında 4 MB L2 ön belleklerinin yer alacağı belirtiliyor. Tanıtımda da öne çıkan değerler toplamda 20 MB ön bellek gibi ilgi çeken bir değere de ulaşmıştı. Bu yönü ile zaten Intel’in geride kalacağı düşünülüyordu.

6 Çekirdekli Modelde Mi Gelecek?

Bununla beraber AMD Ryzen serisi için iddialarda yer aldığına göre bir de 6 çekirdekli model göreceğiz. 6 çekirdek olarak gelecek olan modelde ise bir tık daha aşağı özellikler kullanıcılara sunulacak. Öncelikle 3.3 GHz hız değerine sahip olacağı iddiaları bulunan işlemcilerin tam performans değerinde yani turbo bost değerinde 3.7 GHz işlemci hızı sunulacağı da düşünülüyor. Aslında 8 çekirdekli modele göre hemen hemen aynı işlemci hızı değerleri gibi gözükse de performans konusunda bu serinin işlemci gücünün daha düşüş olacağı kesin.

Bunun dışında 8 çekirdekli modelde kullanılacak olan ön bellek çözümlerinden farklı olarak 6 çekirdekli olan AMD Ryzen işlemcilerde standart bir ön bellek tipine yer verildiği belirtiliyor. İşlemcilerin üzerinde yer alan ön bellek miktarının ise 12 MB L3 olacağı iddiaları var. Saat hızı ile karşılaştırdığımızda genel olarak serinin yüksek bir performans ortaya koyacağını da düşünebiliriz.

Çıkış Tarihi

Yeni seri olarak gösterilen AMD Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi konusunda ise yeni yeni bilgiler verilmeye başlandı. Fakat 6 çekirdekli işlemciler için AMD’nin kısa süre içerisinde belli başlı detayları da paylaşması bekleniyor. Eğer ilk iddialar doğruysa oldukça performanslı olacağı düşünülen yeni işlemcilerin Intel serilerine karşı ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu. Genel kanı ise Intel’in liderliğini koruyacağı yönünde. Bakalım gerçekten işlemci yarışında durum böyle mi olacak.