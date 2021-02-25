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AMD Yeni Ekran Kartlarını Mart Ayında Tanıtacak!

AMD yeni ekran kartı Radeon serisini Mart ayı içerisinde resmi olarak tanıtacak. İşte yeni ekran kartlarının detayları..

Yunus Emre Çakır

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AMD Radeon

Bilindiği üzere AMD geçtiğimiz yıl RDNA2 kartlarını piyasaya sürmüştü. Bu kartlar Radeon RX 6900 XT (1.000 $), RX 6800 XT (650 $) ve RX 6800 (580 $) olarak karşımıza çıkmıştı. Bu yıl ise şirket yeni RX 6000 serisi kartlarını tanıtmaya ve piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

3 Mart tarihinde gerçekleşecek olan “Where Gaming Begins: Episode 3” etkinliğinde gün yüzüne çıkması beklenen yeni ekran kartlarının görüntüsü de yayımlandı. Görüntüye detaylı baktığımızda yeni RX 6700‘ü resmi olarak görebiliyoruz.

AMD, yeni ekran kartlarını tanıtacak ancak şu sıralar teknoloji dünyasında bir üretim kıtlığı söz konusu. Şirket bu kıtlık ile nasıl başa çıkacak ve bu yeni ekran kartlarını üretecek şuan için bilinmiyor.

Şirketin bu zorlu üretim sürecinden geçmesi yeni kartların fiyatlarının da pahalı olabileceğini kanıtlar nitelikte oluyor. Şuan için ortaya çıkan bilgiler bu yönde ancak resmi tanıtımdan sonra daha detaylı ve kesin bilgilere sahip olacağız.

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