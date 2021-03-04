AMD Yeni RX 6700 XT Ekran Kartını Duyurdu!

AMD bugün yeni bir ekran kartı RX 6700 XT modelini resmi olarak duyurdu. Yeni model şuanda piyasada olan 6000 serisi kartlar ile aynı RDNA2 mimariye sahip. Şirket bu mimari üzerine kurduğu yeni kartını 479 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarıyor.

Ayrıca yeni RX 6700 XT, diğer 6000 serisi kartlarda olan küçük bir GPU‘yu içinde barındırıyor. Ortalama saat hızı olan 2424 Mhz‘a ulaşan kart, oyun frekansı açısından oldukça yüksek bir değer sunuyor. Bu rakam karta 12.41 TFLOP performans sağlıyor aynı zamanda RX 6800 ile arasında ki farkı da kapatmış oluyor.





192 bit bellek arayüzü ve 384 GB / sn kadar bant genişliği sunan yeni RX 6700 XT, 12 GB GDDR6‘ya sahip durumda. Bağlantı açısından ise yeni modelde DSC‘li üç DisplayPort 1.4 bağlantı noktası ve bir adet HDMI 2.1 çıkışı yer alıyor. 230 W güce sahip olan model, GTX 1070 Ti ve RTX 2080 gibi ekran kartları ardında bırakmayı başardı.

RX 6700 XT her ne kadar RTX 3070‘e rakip görünse de aslında RTX 3060 Ti ile rakip durumda. AMD yeni ekran kartı modelini 18 Mart tarihinde resmi olarak satışa çıkaracak. Ancak kullanıcıları düşündüren kısım yeterli stok olup olmayacağı oldu. Şirket bu konuda iyileştirme yapılacağını söylese de kullanıcıları pek fazla ikna etmiş gibi durmuyor.