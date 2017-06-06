AMD’nin yeni Radeon Pro 500 modeli yeni Mac’lere geliyor

Şu anda AMD‘nin en büyük müşterisi muhtemelen Apple. Yonga üreticisi, 2016 Macbook Pro 15 yenilemesini Radeon Pro 555 ve 560 ekran kartlarıyla sağladı ve yeni geliştirilmiş 2017 iMac için yeni bir Radeon Pro 500 grafik kartı serisine sahip.

Polaris mimarisine dayanan yeni Radeon Pro 500 hattı, 1.3 TFLOPS maksimum performans ve 81 GB/S bant genişliği ile Radeon Pro 555’den 5.5 TFLOP, 217 GB/S Radeon’a kadar beş model sunuyor. Tüm model numaraları Pro 560, Pro 570 ve Pro 575 ekran kartlarından oluşuyor.

Yeni grafik yongalarının her biri 80GB/S olan önceki Radeon Pro 400 serisi kartlardan daha fazla bellek bant genişliği sunuyor.

Bunun, iMac Pro 2017‘de bulunan Radeon Pro Vega grafikleri olmadığını unutmayın; biri daha güçlü ve Vega GPU mimarisine dayanmaktadır.