American Truck Simulator Ücretsiz Nasıl Alınır?

Simülasyon oyunları arasında en iddialı yapımlar arasında yer alan Euro Truck serisi, SCS Software firmasının en çok satan oyunlarından biri. Serinin son oyunu olarak karşımıza çıkan American Truck oyunu da sevilen serilerden biri oldu. Bu kez Amerika tırlarını konu edinen oyun, şu sıralar ise ücretsiz haberi ile gündemde. Peki, American Truck Simulator ücretsiz olarak nasıl alınır?

American Truck Simulator Ücretsiz Oldu

En başarılı simülasyon oyunlarından biri olan American Truck Simulator için sevindirici bir haber geldi. Oyunun kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulduğu açıklandı. Sadece sınırlı süre boyunca ücretsiz olarak sunulacak olan yapımı, ücretsiz oynamak için acele etmeniz gerekiyor.

Öyle ki sadece 2 gün ücretsiz oynama süreniz olacak. Sadece bu hafta sonu için geçerli olmak üzere oyunu ücretsiz denemek mümkün olacak. Hafta sonunun hemen arkasından yeniden oyunun ücretli olarak sunulduğunu görmek mümkün olacak.

Ayrıca oyunun bu süre içerisinde indirimli olarak sunulacağını da ekleyelim. Bu süre içerisinde oyunu satın almak isteyen kullanıcılar %75’lik indirim alacaklar. Yapımın orijinal fiyatı 59 TL olarak belirlenmiş.

Fakat bu süre içerisinde oyuna 14,75 TL ödeyerek sahip olabileceksiniz. Üstelik oyunu satın aldığınız zaman, kaldığınız yerden devam etmeniz de mümkün olacak. Bu bilgileri verdikten sonra gelelim ücretsiz American Truck Simulator oynamak için neler yapmanız gerektiğine.

İlk olarak buradan oyunun Steam sayfasına gitmeniz gerekecek.

sayfasına gitmeniz gerekecek. Yapımın Steam sayfasına girdikten sonra “Oyunu Oyna” şeklinde yeşil bir buton göreceksiniz.

şeklinde yeşil bir buton göreceksiniz. Devam eden işlemler sonrasında oyun kütüphanenize eklenecek.

İndirme işleminin ardından oyunu oynayabilirsiniz.

Sadece hafta sonu boyunca yapımı oynayabileceğinizi ekleyelim. Bu arada American Truck Simulator sistem gereksinimlerini merak ederseniz, buradan oyunun sistem gereksinimleri hakkında bilgi alabilirsiniz.