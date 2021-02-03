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Amiral Gemisi Katili Motorola Edge S, Satış Rekorları Kırıyor!

Motorole Edge S, amiral gemisi katili özellikleriyle bir rekora imza attı. Telefon, iki dakikada on binden fazla sipariş aldı!

Ayşen Sıla

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Motorola, Snapdragon 870 işlemci tarafından desteklenen amiral gemisi akıllı telefonu Motorola Edge S’i geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Bu amiral gemisi katili telefon, bugün ilk kez satışa sunuldu. Cihazın satışa sunulmasından kısa bir süre sonra şirket, sadece iki dakika içinde 10.000‘den fazla Motorola Edge S akıllı telefon satmayı başardı.

Motorola Edge S’in Bütün Özellikleri

Motorola Edge S, 90 Hz yenileme hızına ve 21: 9 en boy oranına sahip 6,7 inç LCD ekran paneliyle geliyor. Ekranın çözünürlüğü 2520 x 1080 olarak belirtiliyor ve 409 PPI, HDR10 ve DCI-P3 renk gamına sahip olduğu söyleniyor.

Snapdragon 870 işlemci, öncekilere göre performansta bir gelişmeyi de beraberinde getiriyor. CPU performansının Snapdragon 865’ten yüzde 12 daha yüksek olduğu söylenirken, GPU performansı yüzde 10 arttı.

Bu yüksek puan sadece yeni işlemciden değil, LPDDR4’ten yüzde 72 daha hızlı olan Turbo LPDDR5 RAM’den ve ayrıca UFS 3.0’dan yüzde 25 daha hızlı olan UFS 3.1 depolamadan da kaynaklanıyor.

Motorola Edge S, ZUI ile değil, Android 11 tabanlı MY UI adlı yeni bir kullanıcı arayüzü ile birlikte geliyor. Motorola, bunun daha hafif ve daha verimli olduğunu söylüyor. Moto AI adında kendi asistanı da bulunuyor. Sahip olduğu özelliklerden bazıları, bir masaüstü modu, nesne tanıma ve yana monte edilmiş parmak izi tarayıcıyı kaydırarak kolayca etkinleştirilebilen bir bölünmüş ekran özelliğini içeriyor.

Motorola’nın ünlü hareketleri ortadan kalkmadı. Kilit tuşuna üç kere basarak sessiz modu etkinleştirebilme, flaşı çift tıkla ile açıp kapatabilme ve bileğinizi iki kez hızlı bir şekilde hareket ettirerek kamera uygulamasına hızlıca girebilme özelliklerine de sahip olabilirsiniz.

Motorola Edge S, bir ses girişine ve 5000 mAh pili 20W’da şarj eden bir USB-C bağlantı noktasına sahip. Ayrıca IP52 derecesi, çift SIM desteği, Bluetooth 5.1 ve çift frekanslı GPS gibi harika özellikleri de beraberinde getiriyor.

Telefonun arkasındaki dört kamera arasında 64MP f/1.7 kamera, 2.8CM makro kamera olarak da kullanılabilen 16MP 121 dereceli ultra geniş açılı kamera, daha iyi portre resimleri çekmek için 2MP derinlik kamerası ve TOF kamera bulunuyor. Etrafında hafif bir halka bulunan kameralar, hoş görünüyor. Selfie kameraları 16 MP sensör ve 8 MP 100 dereceli ultra geniş açılı kamerayı da beraberinde getiriyor.

Kamera, bir vlog modu, gece modu ve 30 fps’de 6K videoda ve 60 fps’de 4K video kaydı gibi bir dizi özelliği bir araya getiriyor. Telefonda ayrıca Ses Yakınlaştırma özelliği bulunuyor. Böylece kayıt sırasında bir kamerayla yakınlaştırmak için yaptığınız gibi sesin kaynağına da erişebiliyorsunuz. Telefonun fiyatı ise bellek seçeneğine göre 310 ile 433 dolar arasında bir etikete sahip.

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Cepkolik
KaynakGizmo China

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