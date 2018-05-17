Amiral Gemisi Katili OnePlus 6 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı (Ön İnceleme)

İlk telefonu olan OnePlus One modeli piyasaya sürüldüğünden beri şirket amiral gemisi telefon katili olarak adını duyurdu.

Ancak bu sloganın OnePlus 6 açısından değeri nedir? Hadi bulalım!

Resmi lansmanından çok önce OnePlus amiral gemilerinin ayrıntılı olarak ortaya konması bir gelenek haline geldi. Aynı şey OnePlus 6 için de geçerliydi ve lansmandan önce telefon hakkında bildiğimiz her şey doğru çıktı. Yani bu makalede sürpriz yok.

OnePlus 6 Tasarım Özellikleri

OnePlus 6 bir cam gövdeye sahip olan 2018’in amiral gemisi telefonları arasına katıldı. Bazıları metalin camdan daha iyi olduğunu öne sürebilir. Ancak OnePlus bu hareketi ile cam gövdenin metal olandan daha hafif olduğunu söyleyerek savunuyor. Ayrıca arkadaki Gorilla Glass 5 koruması ile (önde de var), telefon kırılmadan birkaç kez yerde sekebiliyor. Cam dediysek düştüğü gibi kırılmıyor.

Aslında OnePlus, OnePlus 6‘nın metal gövdeli olan dengi telefonlar kadar dayanıklı olduğunu da iddia ediyor. OnePlus‘ın sağlam yapılı kalitesine eski OnePlus 3T’nin hissiyatından dolayı emin olabiliriz. Dolayısıyla Gorilla Glass 5‘in önceki OnePlus amiral gemileri kadar iyi olduğunu duymak güzel. Arkada çift LED flaş, hap şekilli parmak izi sensörü ve hemen altında OnePlus logosu görünüyor. Dikey olarak düzenlenmiş bir çift kamera ayarı arka panelde bulunuyor.

Tasarımın simetrik olması ve iyi görünmesi sağlanmış. Cam gövdenin etrafında dönen metal bir çerçeve var. Uyarı kaydırıcısı şimdi güç düğmesinin üzerinde sağda bulunuyor. Ses düğmeleri de önceki OnePlus telefonları gibi solda bırakılmış. Altta USB Type-C bağlantı noktası, hoparlörler ve kulaklık girişi bulunuyor. OnePlus 6 suya dayanıklı bir telefon ancak şirket resmi bir IP sertifikası ortaya koymadı. Üç renk seçeneği var: Ayna Siyahı (yüksek parlaklıkta), Gece Mavisi Siyahı (Mat) ve İpek Beyaz (bu bizce en iyi renk). Beyaz renk modeli maalesef sınırlı bir sürüm ve Haziran ayında satışa sunulacak.

OnePlus 6 Donanım Özellikleri

OnePlus 6‘nın içinde en iyi 2018 donanımlarını elde edersiniz. Sevin ya da ondan nefret edin ama çentik bu telefonda da karşımızda. Telefonun üst kısmında bir çentik ile 6.28 inç 2280 x 1080 boyunda 19:9 AMOLED ekran bulunuyor. Tabii ki yazılımın içinde çentikten kurtulmak için bir seçenek var ama bunu yaptığınızda çentiğin kenarlarına siyah bir çubuk koyacaksınız haliyle teknik olarak mevcut ekran alanını boşa harcayacaksınız. Snapdragon 845 eşliğindeki 6GB / 8GB RAM ve 64GB / 128GB / 256GB dahili depolama seçenekleri ile gelen telefon Çift SIM kart yuvasına da sahip. Pilin boyutu olağanüstü değil ancak 10nm Snapdragon 845 ve yazılım optimizasyonları sayesinde 3300mAh pil size tüm gün yetecektir.

Kamera kısmında ise OnePlus 6 modeli f / 1.7 diyafram, 1,22um piksel ve OIS ile 16MP birincil sensöre sahip olarak geliyor. Ana kameranın daha büyük piksel boyutunun düşük ışık performansını iyileştirdiği söyleniyor. Derinlik bilgisi için 20 MP’lik ikinci bir kamera var. Telefon ayrıca Galaxy S9 ve iPX ile aynı sırada yer alan 60 fps’de 4K videoları da destekliyor. Slo-mo videoları bir dakikaya kadar 480 fps @ 720p’de çekebiliyor. Filtreler ve müzik ekleme gibi özelliklerle de yeni bir video düzenleyiciye sahip oluyorsunuz.

Evet belki inanamayacaksınız ama ne yazık ki cihazda kablosuz şarj söz konusu değil.

OnePlus 6 Yazılım Özellikleri

Android 8.1 ile kutudan çıkacak OnePlus 6‘da tanıdık bir Oxygen OS İşletim Sistemi elde edersiniz. Tabii ki telefonda en son Android P beta sürümünü de test edebilirsiniz. İşletim sistemindeki yeniliklerden en önemlisi jest desteğidir. Örneğin sola veya sağa kaydırmak sizi bir adım geri veya ileri alır. Benzer şekilde ana ekrandan yukarı kaydırmak ana ekrana geri dönmenizi sağlar. Bu size ekran düğmeleri tarafından çekilen alanı boşaltmak için fırsat verir. Okuma modu, oyun modu vb. diğer standart özellikler de işletim sisteminde bulunur.

Bu özellikler hakkındaki detayları birkaç gün içinde telefonun inceleme yazısında sizlerle detaylı olarak paylaşacağız.

OnePlus 6 Fiyatı – Alınır Mı?

Binlerce akıllı telefon çeşidinin çoğunun neredeyse binlerce dolara mal olduğu bir devirde OnePlus hala uygun fiyatlı kalmayı başarıyor. Beklendiği gibi şirket yeni amiral gemisinin fiyatlandırmasını az da olsa artırsa da Carl Pei‘nin lansman etkinliğinde belirttiği gibi şirket her zaman adil fiyatlandırmaya odaklandı. OnePlus 6 fiyatlandırmasını da oldukça adil yaptı.

OnePlus 6 modeli OnePlus 5T‘nin başlangıç ​​fiyatı ile karşılaştırıldığında 30 $ ‘lık bir artış olan 529 $’ dan başlıyor.

İşte tüm seçenekler eşliğinde resmi OnePlus 6 fiyatları:

6GB + 64GB Ayna Siyah – 529 $

8GB + 128GB Ayna Siyah – 579 $

8GB + 128GB Geceyarısı Siyah – 579 $

8GB + 256GB Geceyarısı Siyah – 629 $

8GB + 128GB İpek Beyaz – 579 $

Yani fiyatlandırma 529 dolardan başlıyor ve 629 dolara çıkıyor. Bu bir 2018 amiral gemisi akıllı telefon için oldukça agresif ve çok ucuz bir fiyatlandırma!

Buradaki tek sorun ise İpek Beyaz varyantının sınırlı bir sürüm olması. Gerçekten mükemmel bir görünüme sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca 256GB versiyon sadece Geceyarısı Siyah sürümünde kullanılabilir.

Genel olarak ön inceleme tadındaki bu yazımızdan size telefon hakkındaki yorumumuz;

OnePlus 6 gayet iyi yapılmış ve rakiplerine göre oldukça ucuz bir amiral gemisi telefon olmuş diyebiliriz.

Peki sizin telefon hakkındaki düşünceleriniz neler?