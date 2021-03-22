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Amiral Gemisi Katili Poco F3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Poco, amiral gemisi katili Poco F3'ü bugün piyasaya sürdü. Telefon hakkındaki tüm detayları sizler için derledik...

Ayşen Sıla

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Amiral Gemisi Katili Poco F3 ic

Bugün Poco, Poco F3 akıllı telefonunu duyurdu. Yeni cihaz amiral gemisi katilleri listesine katılıyor ve harika özellikler sunuyor. Aslında telefon tamamen Redmi K40’ın küresel bir modeli olarak karşımıza çıkıyor. Gelin yakından inceleyelim!

Tasarım

Poco F3, yeniden yapılandırılmış bir Redmi K40 diyebiliriz. Bu nedenle tasarımın derinliklerine inmeye gerek görmedik. Bununla birlikte, Gece Siyahı ve Arktik Beyaz renk seçeneklerinin yanı sıra, Redmi K40’ta olmayan Derin Okyanus Mavisi rengiyle geliyor. Bu renk kaplaması, telefonu öne çıkaran üç farklı mavi tonuna sahip.

Teknik Özellikleri ve Kamera

Poco F3, 120 Hz yenileme hızına ve 360 ​​Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç E4 AMOLED düz ekran sunuyor. MEMC, True Color, HDR10 +, 360 derece ışık sensörü ve 1300 nitlik en yüksek parlaklık gibi özellikleri barındırıyorr. Ayrıca, ortamınıza göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan True Display adlı bir özelliğe de sahip.

Amiral Gemisi Katili Poco F3 ic

Beklendiği gibi telefon, 5G özellikli 6GB veya 8GB RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen bir Snapdragon 870 işlemci sunuyor. Ön yüzünde olduğu gibi Gorilla Glass 5 ile kaplanan telefonun arka yüzünde ise üç kamera bulunuyor.

48MP Sony IMX582 f/1.79 ana kamera, 119 derece FOV ile 8MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 5MP f/2.4 telemakro kamera var. Selfie kamerası 5MP bir sensörden oluşuyor. Poco, telefonu hem fotoğraflar hem de videolar için çeşitli kamera özellikleriyle donattı. Telefonun arka tarafında video kaydı için özel bir mikrofon ve ses yakınlaştırma adı verilen bir özelliğe de sahip.

Telefonun içinde POCO’nun 2 güne kadar kullanım sağlayacağını iddia ettiği 4520mAh batarya var. Ayrıca USB-C üzerinden 33 W hızlı şarjı destekliyor ve sadece 52 dakikada boştan dolana kadar şarj etmenizi sağlıyor. POCO F3, Dolby Atmos Yüksek Çözünürlüklü Ses, Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses, Çift Hoparlörler, bir IR blaster ve bir X ekseni doğrusal motora sahip. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da ve Wi-Fi 6’yı da bünyesinde bulunduyor.

Amiral Gemisi Katili Poco F3 ic

Fiyat

Poco F3, 6GB RAM + 128GB sürümü için 349 euro olarak fiyatlandırılıyor, ancak 299 euroluk erken bir açılış fiyatı var. 256GB depolama alanına sahip 8GB RAM versiyonu 399 euro ancak 349 Euro erken kayıt fiyatına satın alabilirsiniz.

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KaynakGizmochina

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