Amiral Gemisi Oyun Telefonu Asus ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Geçtiğimiz birkaç yıldan beri yeni bir akıllı telefon kategorisi popülerlik kazanıyor – akıllı oyun telefonları. Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, Asus ROG Phone olarak bilinen, ROG markası altında bir akıllı oyun telefonunu ilk piyasaya sürenler arasındaydı.

Şimdi ise şirket Asus ROG Phone 2 adlı yeni nesil akıllı oyun telefonu üzerinde çalışıyor. Spekülasyonlardan sonra şirket, ROG Phone 2’nin 23 Temmuz’da Çin’de piyasaya sürüleceğini onayladı. Asus ayrıca, açılış etkinliği için medya davetiyesi göndermeye başladı.

ROG Phone 2’nin piyasaya çıkış tarihinin duyurulması için şirketin paylaştığı afiş, ortaklıkları da gün yüzüne çıkarıyor. Asus’un Gamers Republic markası ve popüler Tencent Games’in birlikte çalıştığını gösteriyor. Popüler PUBG oyununun yapımcısının da işlere dahil olduğunu gösteriyor.

Şirket yaklaşmakta olan akıllı oyun telefonuyla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Ancak Asus ROG Phone 2’nin, güçlü bir işlemcinin yanı sıra gelişmiş bir ekrana sahip olduğu söyleniyor. Önce model olan ROG Phone’a benzer şekilde 120Hz yenileme hızı bulunan Super AMOLED ekrana sahip olabilir.

Telefonun şu anda şirketin en popüler yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 855 sekiz çekirdekli 7nm amiral gemisi işlemci tarafından desteklendiği söyleniyor. Bu yıl başlatılan amiral gemisi telefonların çoğuna bu yonga seti güç veriyor.