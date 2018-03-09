Korku türü oyunu olarak en ünlü serilerden biri olan Amnesia, 210 yılında çıkan ilk oyunundan sonra bu alanda kendisine yer etmeyi başardı. İlk oyunda sunulan korku ve hayatta kalma üzerine kurulu olan yapının beğeni toplamasıyla beraber, serisinin devam edeceği ve bir sonraki oyunun geleceği haberleri verilmişti. 2013 yılında da ikinci oyun olan A Machine for Pigs serisini kullanıma sunan yapımın, devam niteliğinde hikayesiyle dikkat çektiğini görmüştük. Yine korku temasının öne çıktığı ve gerilim türünün başarılı oyunlarından biri olarak gösterilen ikinci oyunda bir hayli ses getirmişti. Sonrasında ise her iki oyunun sunulduğu Amnesia Collection paketini gördük. İşte şimdi iki oyunun da sunulmuş olduğu bu paket konusunda sevindirici bir haber var.

Amnesia Collection Ücretsiz Oldu

Steam üzerinden yayınlanan iki oyunun, bir araya getirildiği özel paket olan Amnesia Collection oyununun ücretsiz olduğu açıklandı. Yine Steam üzerinden ücretsiz olan paketin sundukları ise ana oyunların dışında bazı özel geliştirme paketleri.

Normalde Steam üzerinden iki oyunu da satın almak için 62 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Birinci oyunda, ikinci oyunda 31 TL üzerinden satışa çıkmıştı. Fakat Amnesia Collection paketi sayesinde her iki oyunu da ücretsiz olarak elde etmek mümkün oldu.

Doğrudan paketin Steam sayfası üzerinden ücretsiz içerikleri alabileceğinizi de ekleyelim. Bunun için tek yapmanız gereken Steam sayfasına gitmek olacak. İki oyunun da ücretsiz versiyonlarını almak için bu bağlantı üzerindeki sayfaya gidebilirsiniz.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha olduğunu ekleyelim. Öyle ki oyunun sadece sınırlı bir süre için ücretsiz olarak sunulduğu açıklandı. Bu süreden sonra oyun yeniden iki oyunu da ücretli olarak almak mümkün olacak. Paket içinde aynı durum geçerli.