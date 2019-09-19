Android 10 Alacak Samsung Modelleri Sızdı

Android akıllı telefonlarda güncelleme konusu çok daha önemli bir hale geldi. Huawei markasının başına gelenlerden sonra bu alana çok daha fazla önem verilmeye başladığını görüyoruz. Samsung da güncellemeler konusunda sıkı çalışan markalardan bir tanesi. Son olarak Android 10 güncellemesi için çalışmalar ortaya çıktı.

Sızdırılan yeni görsellerle beraber Android 10 alacak olan Samsung modelleri ortaya çıkmış oldu. Hangi modellere güncellemeler geleceği konusunda marka tarafından bir açıklama yapılmadı ancak görselde bu yönde modellerin isimlerin yazıyor.

Android 10 Alacak Samsung Modelleri

Yayınlanan görsellerde yer alan modeller çok sürpriz modeller değil. Genelde yeni seriler için güncellemelerin geleceği gösteriliyor. Amiral gemisi serisi olan Samsung Galaxy S modelleri, güncellemenin ilk sırasında yer alan modeller oluyor.

S serisi için ilk güncelleme alacak olan model Galaxy S10 ve S10+ gibi gözüküyor. Mevcut amiral gemisi akıllı telefon modelinde güncellemeler sunulmuş olacak ancak sadece bu model güncelleme almayacak. Galaxy S10e, S9 ve S9+ modelleri de güncelleme alacak akıllı telefonlar olarak gözüküyor.

Galaxy S serisi akıllı telefon modellerinin dışında bir başka seri ise Galaxy Note modelleri olacak. Note 10 akıllı telefonu güncelleme alacak olan ilk akıllı telefon olacak. Aynı şekilde Android 10 güncellemesini alacak olan Note 10+ modelinin de ilk güncelleme alacak olan akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor.

Amiral gemisi serisi modelleri için durum böyle olsa da Android 10 güncellemesi diğer akıllı telefonlar için de gelecek. Hem “M” serisi hem de “A” serisi akıllı telefon modelleri için güncellemeler sunulacak.

Bunun dışında “J” serisi akıllı telefonlar için de güncellemelerin geldiğini göreceğiz. Bu modeller için de sızdırılan görseli inceleyebilirsiniz. Söz konusu akıllı telefon modellerinin güncelleme alacağı resmi olarak da açıklanmış değil.

Muhtemelen güncelleme takvimi kısa süre sonra resmi olarak açıklanacaktır ve zaman içerisinde yeni akıllı telefonların da listeye eklenmesi söz konusu olabilir. Sadece bu modellerin sunulacağını söylemek yanlış olur.