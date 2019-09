Android 10 Go Edition için Beklenen Açıklamalar Yapıldı

Android 10 Go Edition sürümü ve sürüm özellikleri ortaya çıktı. Android 10 Go Edition ne zaman gelecek?

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemi olarak bilinen Android işletim sistemi için son sürüm yayınlandı. Android 10 güncellemesi bir bir akıllı telefonlara sunulurken, Google Android 10 Go Edition sürümünü de duyurdu.

Aslında Android Go Edition sisteminin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Android 10 Go Edition duyurusunun ardından bu konuda merak edilen sorular da cevap bulmuş oldu. Yeni akıllı telefonlar için gelecek olan güncellemenin detayları kısmında da bazı bilgiler ortaya çıktı. Buna göre yeni işletim sisteminin biraz daha farklı bir yapısı olacak.

Android 10 Go Edition Ne Zaman Yayınlanacak?

Çok kısa bir süre sonra yayınlanması beklenen 10 Go Edition sürümünün, birçok akıllı telefonda yer alması söz konusu olacak. Yeni giriş seviyesi akıllı telefon modellerinde yer alması beklenen işletim sisteminin kısa süre sonra yayınlanması bekleniyor.

Yeni akıllı telefon modellerinde kullanılacak olan Android 10 Go Edition modelinin yapısının nasıl olacağı konusunda da bazı detaylar ortaya çıktı. Buna göre söz konusu sürümün hızı arttırılacak.

Hızın artması için özel olarak bazı düzenlemeler yaptığını belirten Google, işletim sisteminin eski sürümüne göre %10 oranında daha hızlı olacağını açıkladı. %10 oranında daha hızlı bir işletim sistemi sunulmasının yanında, daha güvenli bir işletim sistemi de sunulacak.

Oldukça güvenli bir işletim sistemi olmasının yanında biraz daha hızlı bir işletim sistemi olacak olan Android 10 Go Edition sürümünün, özel uygulama sistemi olacak. Yeni işletim sistemlerine uygun olarak yeni uygulamalar yayınlanacak. Bu noktada Go uygulamalarının çok daha uygun olduğunu eklemek gerekiyor. İlk olarak YouTube Go uygulamasında bir düzenleme yapıldığını görmek mümkün olacak.

İşletim sisteminin bu sürümünde yer alacak olan düzenlemelerin, ne kadar başarılı olacağını yayının yapılmasının ardından göreceğiz. Özellikle ana sürüme göre ne kadar daha yüksek bir performans değerinin sunulacağı merak konusu.

Giriş seviyesi akıllı telefonlarda daha yüksek bir performans sunulması konusunda önemli bir adım olan 10 Go Edition yayınlandıktan sonra çok daha fazla bilgi elde etme şansımız olacak.