Android 10 Tabanlı İlk Güncelleme OnePlus 7 ve 7 Pro’ya Geliyor!

OnePlus, amiral gemisi OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için ilk Android 10 tabanlı OxygenOS Open Beta sürümünü bu ayın başlarında yayınladı. Kısa süre önce yeni güncellemedeki hatalar giderildi. Şimdi ise şirket OnePlus 7 ve 7 Pro için Android 10’un kararlı yapısını kullanıma sunmaya başladı.

Android 10 ile OnePlus, OxygenOS sürümünü 10 sayısına çıkarıyor. Yeni gelen güncelleme ise yeni bir arayüz, geliştirilmiş GPS ve yeni özelleştirmeler var. OxygenOS 10 ayrıca, tüm oyunlarınıza Fnatic Mode ve Grafik Optimizasyonu gibi seçeneklere tek bir yerden hızlı erişim sağlayan Game Space adlı bir özellik de getiriyor.

Ayrıca, yeni yapı, ekranın sol veya sağ kenarından içeri geri kaydırmanıza izin veren tam ekran hareketleri içeriyor. Yeni OxygenOS ile gelen yeniliklerin kısa bir listesini sundu.

İşte OxygenOS 10’un getirdiği yenilikler:

Sistem

Sistem artık Android 10’a Yükseltildi

Yepyeni kullanıcı arayüzü tasarımı

Gizlilik için geliştirilmiş konum izinleri

Ayarlar’daki yeni özelleştirme özelliği, Hızlı Ayarlar’da görüntülenecek simge şekillerini seçmenize olanak sağlar

Tam Ekran Hareketleri

Geri gitmek için ekranın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırma hareketi eklendi

Son uygulamalar için sola veya sağa kaydırmaya izin vermek için alt gezinti çubuğu eklendi

Oyun için Geliştirmeler

Yeni Oyun Alanı özelliği artık daha kolay erişim ve daha iyi bir oyun deneyimi için tüm favori oyunlarınızı tek bir yerde birleştiriyor

OxygenOS 10 şu anda bölge bölge yayınlanmaya başladı. Ama ilk başlarda yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı güncellemeyi alacak ve herhangi bir hata bulunmazsa birkaç gün içinde daha geniş bir yayınlanma başlayacaktır.