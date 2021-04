Android 11 Güncellemesi Alacak Chromebookların Listesi

Chrome OS ekosistemi son zamanlarda büyüyor ve 2020’nin 4. çeyreği itibarıyla Apple’ın macOS’unu %16,4’lük pazar payı ile geçti. Son zamanlarda, Chrome OS 89 sürümünede karanlık tema gibi özellikler bulunuyor. Şimdi ise Chrome OS 90 sürümüne sahip Android 11‘e güncellenecek cihazların bir listesi açıklandı. Listede Asus’tan Acer’e kadar birçok markadan cihaz bulunuyor.

-Acer Chromebook 11 C670

-Acer Chromebook 11 C732

-Acer Chromebook 11 C732L

-Acer Chromebook 11 C732LT

-Acer Chromebook 11 C732T

-Acer Chromebook 11 CB311-8H

-Acer Chromebook 11 CB311-8HT

-Acer Chromebook 13

-Acer Chromebook 14 CB3-431

-Acer Chromebook 14 CP5-471

-Acer Chromebook 15 C910

-Acer Chromebook 15 CB3-532

-Acer Chromebook 15 CB515-1H

-Acer Chromebook 15 CB515-1HT

-Acer Chromebook 311

-Acer Chromebook 314 (C933L)

-Acer Chromebook 314 (C933LT)

-Acer Chromebook 314 (CB314-1H)

-Acer Chromebook 314 (CB314-1HT)

-Acer Chromebook 315

-Acer Chromebook 315 (CB315-3H)

-Acer Chromebook 315 (CB315-3HT)

-Acer Chromebook 512 C851

-Acer Chromebook 512 C851T

-Acer Chromebook 712 (C871)

-Acer Chromebook CXI3

-Acer Chromebook R11

-Acer Chromebook R13

-Acer Chromebook Spin 11 CP311-1H

-Acer Chromebook Spin 11 CP311-1HN

-Acer Chromebook Spin 11 R751T

-Acer Chromebook Spin 13

-Acer Chromebook Spin 311 (CB311-2H)

-Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H

-Acer Chromebook Spin 511

-Acer Chromebook Spin 512 R851TN

-Acer Chromebook Spin 513

-Acer Chromebook Spin 514

-Acer Chromebook Spin 712

-Acer Chromebook Spin 713

-Acer Chromebox CXI4

AOpen

-AOpen Chromebase Mini

-AOpen Chromebox Mini

-Asus Chromebook C202SA

-Asus Chromebook C300SA

-Asus Chromebook C425

-Asus Chromebook Flip C100PA

-Asus Chromebook Flip C101PA

-Asus Chromebook Flip C204

-Asus Chromebook Flip C214

-Asus Chromebook Flip C302

-Asus Chromebook Flip C434

-Asus Chromebook Flip C436FA

-Asus Chromebook Tablet CT100

-Asus Chromebox 3

-Asus Chromebox 4

-Asus Fansız Chromebox

CTL

-CTL Chromebook Tx1

-CTL Chromebox CBx1

-CTL Chromebox CBx2

Dell

-Dell Chromebook 11 3380

-Dell Chromebook 13 3380

-Dell Chromebook 13 7310

-Dell Chromebook Enterprise Latitude 7410

-Google Chromebook Pixel

-Google Pixel Slate

-Google Pixelbook

-Google Pixelbook Go

HP

-HP Chromebook 11 G1 x360

-HP Chromebook 11 G5

-HP Chromebook 11 G7 EE

-HP Chromebook 11 G8 EE

-HP Chromebook 11A G6 EE

-HP Chromebook 13 (db0000-db0999)

-HP Chromebook 13 G1

-HP Chromebook 14 G6

-HP Chromebook 14a

-HP Chromebook x2

-HP Chromebook X360 11 G2 EE

-HP Chromebook x360 11 G3 EE

-HP Chromebook X360 14c

-HP Chromebox G2

-HP Chromebox G3

-HP Elite C1030 Chromebook

-HP Pro C640 Chromebook

-HP Pro C645 Chromebook Enterprise

-Lenovo Chromebook 100e

-Lenovo Chromebook 100e (2. Nesil)

-Lenovo Chromebook 11

-Lenovo Chromebook 300e (2. Nesil)

-Lenovo Chromebook 500e

-Lenovo Chromebook 500e (2. Nesil)

-Lenovo Chromebook C340-11

-Lenovo Chromebook S340-14

-Lenovo Chromebook Tablet 10e

-Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

-Lenovo IdeaPad Chromebook Duet

-Lenovo IdeaPad Flex 51 Chromebook

-Lenovo ThinkPad Chromebook 11e

-Lenovo ThinkPad Chromebook 11e (3. nesil)

-Lenovo ThinkPad Chromebook 13

-Lenovo ThinkPad Yoga Chromebook 11e

-Lenovo ThinkPad Yoga Chromebook C13

-Lenovo Yoga Chromebook N23

-Samsung Chromebook 3

-Samsung Chromebook 4

-Samsung Chromebook Plus

-Samsung Chromebook Plus V2

-Samsung Chromebook Pro

-Samsung Chromebook Plus

-Samsung Galaxy Chromebook

-Samsung Galaxy Chromebook 2

Toshiba

-Toshiba Chromebook 2 (2015)

Viewsonic

-ViewSonic Chromebox NMP660