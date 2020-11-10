Android 11 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar

Bir yıl içinde piyasaya sürülen telefonlar konusunda lider olan Samsung, yılı harika tamamlamayı planlıyor. Nitekim Güney Koreli şirket, 90’dan fazla cihazı Android 11 işletim sistemiyle güncelleyebilir.

Bu rapor, bir Twitter kullanıcısından geliyor. Kaynak Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alacak Samsung telefonlarının bir listesini de yayınlayarak oldukça fazla ilgi topladı.

Listede Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy S20 FE, Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10 serisi, Galaxy S10 serisi ve Galaxy Tab S7 serisi gibi tanıdık isimler yer alıyor.

Ayrıca Galaxy A01, Galaxy A01 Core gibi giriş seviyesi telefonların yanı sıra Galaxy A40, Galaxy A30, Galaxy A80, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A90 5G ve birden fazla Galaxy M telefonu dahil olmak üzere birkaç orta sınıf telefon da var.

Bu cihazların sayısının çokluğuna göre, kullanıma sunmanın 2021’in 3. çeyreğinden sonra da devam edeceğini düşünüyoruz. Samsung, güncellemeyi alacak cihazların bir listesini henüz resmi olarak duyurmadığından, yukarıdaki bilgilerin kesinliğine dair bir rapor beklemenizi öneriyoruz.