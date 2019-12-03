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Android 11 İle Uçuş Modu Daha Akıllı Olacak

Android 11 ile gelecek olan bir özellik daha ortaya çıktı. Artık uçuşlarınızda bluetooth'u kapamak zorunda kalmayacaksınız.

Ayşen Sıla

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Android 11 İle Uçuş Modu Daha Akıllı Olacak

Yeni sistemin gelişimi ilerledikçe, işlemi daha iyi hale getirecek yeni özelliklerin doğuşuna da tanıklık edioruz. Son bir rapora göre, Android 11, Bluetooth ve ses bağlantıları için yenilikçi bir özellik ile gelecek. Android‘in bir sonraki sürümüyle Google, Bluetooth bağlantıları için küçük ama çok hoş bir özellik de uygulayacak.

Android 11‘de, telefonunuzu Uçuş Modu‘na getirmek Bluetooth’u otomatik olarak devre dışı bırakmayacak. Bunun yerine, işletim sistemi Bluetooth bağlantısının durumunu algılayacak. Bağlantı kullanımdaysa aktif kalacak. Ancak, uçuş modunu etkinleştirdiğiniz zamandan itibaren kullanılmıyorsa, bağlantısı kesilecek. Ses bağlantısı için bu çok önemli bir özellik.

Akıllı telefonumu uçuş moduna geçirdiğiniz için, kulaklığınızla Bluetooth bağlantısını sonlandırmak zorunda kalmayacaksınız. Sadece cihazda müzik dinlemek ve başka hiçbir şey yapmak istemeyenler için, Android 11 ile bu mümkün olacak.

Android 11 İle Uçuş Modu Daha Akıllı Olacak

Uçuş Modu aktif hale geldiğinde, Bluetooth ve diğer bağlantı ortamı kapanacak. Örneğin, A2DP protokolü (ses için) etkinse, mevcut Bluetooth bağlantısı uçuş moduna rağmen etkin kalacak Bu yenilik Android 11 ile bekleniyor, işletim sisteminin kaynak kodunun önerdiği de bu.

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