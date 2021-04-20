Android 12 İle Beraber Uygulama İzinleri Genişletiliyor!

Google‘ın bu yılın Eylül ayında sunması beklenen yeni Android 12‘nin bir özelliği bugün sızdırıldı. Yeni özelliğin bir önceki Android 11‘de bulunan uygulama izinleriyle alakalı olduğu ortaya çıktı. Bilindiği üzere Android 11‘de bir uygulamaya verilen izinler uzun süre kullanılmayınca otomatik olarak kaldırılıyor.

Bu özelliğin adı “izinleri otomatik iptal etme” olarak karşımıza çıkmıştı. Kullanıcılar tarafından oldukça fazla beğenilen bu özellik artık Android 12 ile beraber daha fazla genişletilmiş olacak.





Bu şu demek oluyor; herhangi bir uygulamayı iki ay kadar kullanmazsanız verilen tüm izinler otomatik olark iptal ediliyor ve bunun yanında artık Android 12 uygulamayı otomatik olarak hazırda otomatik bekletme moduna alarak uygulama ile ilişkili tüm dosyaları geçici olarak silecektir. Böylelikle uygulama kullanılmadığı taktirde arkaplanda belleği tüketmeyecek bu da cihazınızın daha stabil çalışmasına yol açacak.







Bu özelliği Android 12 bir cihazda açabilmek için Ayarlar>Uygulamalar içinde “Kullanılmayan Uygulamalar” sekmesine girmeniz ve kişisel olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. Şuan için Google tarafından resmi bir doğrulama yapılmasa da sızdırılan bu görüntülerin Android 12‘nin yapısında alan bir cihazdan sızdırılmış durumda. İlerleyen günlerde şirketin yeni Android 12 hakkında daha fazla bilgiyi resmi olarak paylaşması bekleniyor.