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Android 12 İle Gelecek Olan 10 Temel Özellik!

Google'ın 2021 yılı içerisinde sunacağı yeni Android 12 ile gelecek olan 10 temel özelliği sizler için listeledik.

Yunus Emre Çakır

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Android 12

Google‘ın Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için ürettiği yazılımının 2021 yılının ortalarında yeni sürümü gelmesi bekleniyor. Şirketin bu yeni Android 12 sürümü beraberinde doğal olarak yeni özellikler de getiriyor. İşte sizler için gelmesi beklenen bu yeni özellikleri listeledik;

1. Geliştirilmiş Çoklu Ekran

Birçok akıllı telefonda olan bu özellik Android 12 ile beraber daha fazla kolaylaştırılmış durumda olacak. Aynı anda kullanacağınız iki uygulama artık daha kullanışlı ve kolay bir deneyim sunacak.

2. Video Formatlarındaki Kodek Sorunu Düzeltilecek

Android kullanıcıların en sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi de video formatlarıyla ilgili oluyor. HEVC video formatını desteklemeyen uygulamaların AVC formatında açılacak. Bu sayede kodek sorunu kısmen de olsa ortadan kalkacak.

3. Hızlandırılmış Ayar Menüsü

Kullanıcıların Ayarlar sekmesine girdiğinde yaşadığı yavaşlama sorunu ortadan kalkıyor. Bu yavaşlamanın dışında bir de Ayarlar bölümüne arama çubuğu eklendi ve böylelikle daha hızlı erişim sağlanabilecek.

4. Tek Elle Kullanma Modu

Büyük ekran boyutlarına sahip akıllı telefonları tek elle kullanma zorluğu biliniyor. Google bu durumu Android 12‘de getireceği Tek Elle Kullanma Modu ile çözmeyi hedefliyor. Bu mod sayesinde kullanıcılar büyük ekranlı telefonlarını tek elle kullanabilecek.

5. Ekran Uyumluluğu Artacak

Android 12‘nin sunacağı önemli özelliklerden bir tanesi de ekran uyumluluğunun artması oluyor. Artık tablet, tv ve katlanabilir ekran uyumluluk sorunlarının giderileceği bu yeni sürümle birlikte telefonunuzu birçok cihazda daha rahat kullanabileceksiniz.

6. AVIF Resim Formatı Desteği Geliyor

Artık resimlerinizi JPEG yerine daha kaliteli çözünürlük sunan AVIF formatında sıkıştırabileceksiniz.

7. Ekran Kaydı Seçeneği

Kullanıcıların en büyük isteği ise ekran kaydı ile ilgili olmuştu. Android 12 ile birlikte artık hiçbir harici uygulamaya ihtiyaç duymadan ekran kaydı yapılabilecek.

8. Hızlı Wi-Fi Paylaşım Desteği

Artık Wi-Fi ağınızı ortak bir paylaşıma açmak için şifrenizi söylemenize gerek kalmayacak. “Yakındakilerle Paylaş” seçeneği ile birlikte cihazınıza gelen bağlantı bildirimine onay vermeniz yeterli olacak.

9. Bildirimleri Süreli Sessize Alma

Cihazınıza gelen bilgileri artık 15, 30 dakika veya 2 saat gibi süreler boyunca sessize alabilmeniz mümkün olacak.

10. Renk Değişimi

Yeni sürüm ile birlike cihazınıza koyduğunuz duvar kağıdına göre uygulama simgelerinin de tonu değişecek.

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