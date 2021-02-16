Android 12, Material Next Tasarımıyla Gelebilir!

Son zamanlarda, Android 12 mobil işletim sisteminin birkaç görüntüsü, teknoloji devi tarafından şirket ortaklarıyla paylaşılan belgeler aracılığıyla sızdırıldı. Tasarım açısından, işletim sistemi için yeni bir sistem düzeyinde tema motoruyla ilişkili görünen birkaç değişiklik sergiledi.

Bununla birlikte son bir rapor, Google’ın Android işletim sistemi için yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor olabileceğine işaret ediyor. Rapora göre şirket, yeni bildirim kullanıcı arayüzü değişikliklerini “Material Next” arayüzünün başlangıcı olarak işaretledi.

“Material“, Google’ın ilk lansmanından bu yana çok gelişme gösteren bir tasarım kitaplığıdır. Google uygulamalarının çoğu bu tasarımı kullanıyor. Ancak, “Material Next” tasarımının hangi değişiklikleri içerdiği henüz bilinmemekle birlikte, sızan görüntülerin önemli değişiklikler olduğu belirtiliyor.

Google, tasarımla ilgili değişikliklerin yanı sıra, Android 12 işletim sistemine, Her Zaman Açık Ekran ve Kilit Ekranı için yeni düzenler ve özellikler de dahil olmak üzere çeşitli yeni özellikler sunmayı planlıyor.

Şimdiye kadarki sızıntılardan, şirketin öncelikle bildirim kullanıcı arayüzüne ve hızlı ayarlar panelindeki değişikliklere odaklandığı görülüyor. Uygulamaları bir çerçeveye yerleştirmenin yeni bir yolu olan “posta kutusu” özelliği de var gibi görünüyor.

Ayrıca Akıllı Otomatik Döndürme, Oyun Modu, Parlak Renkleri Azaltma özelliği, Resim İçinde Resim (PiP) moduna “saklama” özelliği ve yeni tek el modu dahil olmak üzere birçok başka özellikle birlikte gelmesi bekleniyor.