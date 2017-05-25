Android 7.0 destekli Samsung Galaxy A8 2016 Görüldü

Samsung Galaxy A8 (2016) yakında Nougat güncellemesini alacak gibi görünüyor. Android 7.0 sürümü tarafından desteklenen cihaz, GFXBench’te tespit edildi ve güncellemenin şu anda Güney Koreli şirket tarafından test edildiğini gösteriyor.

Telefon Android 6.0.1 Marshmallow‘ı kutudan çıktığı gibi çalıştırıyordu. Ne yazık ki, şu anda güncelleme ne zaman yayınlanacağı konusunda hiçbir bilgi yok. Testlerin sorunsuz ilerlediğini ve rulo kullanımının er geç daha erken başlamasını umuyoruz.

Zaten bir kaç gündür Galaxy A8 2016 için bu güncellemenin geleceği konuşuluyordu. Tahminimizce bir kaç hafta içerisinde güncelleme tüm kullanıcılara ulaşır. Beklemekten başka çaremiz yok gibi görünüyor.