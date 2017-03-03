Android 7.0 Nougat, Amerika’da Moto G4 ve G4 Plus için Dağıtılmaya Başlandı

Lenovo, Eylül ayında Android 7.0 Nougat‘ı 2016 yılının sonuna kadar Moto G4 ailesine getireceğini ve Ekim ayında piyasaya sürülmesinin ayrıntılarını açıklamıştı. Ancak, bu duyurusuna rağmen, güncellemenin genel kullanılabilirliği aslında Aralık ayına kadar Hindistan’da başlayana kadar başlamadı.

Şimdi neredeyse üç ay sonra, Nougat nihayet Amerika Birleşik Devletleri’ndeki G4 ve G4 Plus modelleri için yayınlanıyor. Android Police sitesinin raporuna göre, güncelleme şu anda Republic Wireless tarafından test ediliyor ve güncellemeyi alacak ilk birkaç aygıtla ilgili bir sorun olmazsa, güncelleme dağıtılmaya başlanacak.

Güncelleme yapı numarasını NPJ25.93-13‘e yükseltiyor; Bununla birlikte, sadece en son Şubat yamaları yerine Aralık için Android güvenlik yamalarını içereceğini görmek hayal kırıklığı yaratıyor. G4 ve G4 Plus için Android 7.0 Nougat güncellemesinin tüm ayrıntılarını burada bulabilirsiniz.

Geçen hafta düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde Lenovo G4 ve G4 Plus’un halefleri Moto G5 ve G5 Plus tanıttı.