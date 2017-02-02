Android 7.1.2 Güncelemesi Nexus 5X e Yeni Özellikler Getiriyor

Google, birkaç gün önce Pixel, Pixel XL, Nexus Player, Pixel C ve LG Nexus 5X için Android Nougat 7.1.2 beta sürümünü duyurdu. Firma, Huawei Nexus 6P’nin daha sonraki bir tarihte destekleneceğini de belirtti.

Dünya çapındaki Nexus 5X cep telefonları beta güncellemelerini almaya başladı ve cihaz kullanıcıları için bazı yeni özellikler olduğu anlaşılıyor.

Diğer küçük düzeltmeler ve iyileştirmeler dışında Android 7.1.2 beta kurumu nihayet LG Nexus 5X üzerinde parmak izi hareketlerini desteklemeye başladı. Parmak izi hareketleri, kullanıcıların cihazlarının arkasındaki algılayıcıda aşağıya doğru kaydırmalarını sağlar ve bildirim panelinin altına kaydırarak simge durumuna küçültülür. Aynı yönde yapılan diğer bir hızlıca kaydırma işlemi, bildirim panelinin tamamını aşağıya getirir. Benzer şekilde, kullanıcılar bildirim panelini en aza indirgemek için parmak izi tarayıcısına basabilirler.

Bu hareketler, cihaz kullanıcıları için işe yaramayabilir de olsa, başkaları için uygun olabilir. Özelliğin OTA güncellemesini aldıktan sonra Huawei Nexus 6P‘ye geçiş yapması beklenmekte.