Android 7.1 Nougat Kullanım Oranı %0.6’ya Çıktı

Google, Android’in her sürümünde çalışan aktif cihazların oranını gösteren en son aylık platform dağılımını yayınladı. Veriler 5 Haziran’da sona eren 7 günlük bir süre boyunca toplandı ve yalnızca o dönemde Google Play Store’u ziyaret eden cihazları temsil ettiğinden açıkça anlaşılacağı üzere AOSP cihazları içermiyor.
|Version
|Codename
|API
|Last month
|This month
|Change
|2.3.3 – 2.3.7
|Gingerbread
|10
|1.0%
|0.8%
|-0.2
|4.0.3 – 4.0.4
|Ice Cream Sandwich
|15
|0.8%
|0.8%
|–
|4.1.x
|Jelly Bean
|16
|3.2%
|3.1%
|-0.1
|4.2.x
|17
|4.6%
|4.4%
|-0.2
|4.3
|18
|1.3%
|1.3%
|–
|4.4
|KitKat
|19
|18.8%
|18.1%
|-0.7
|5.0
|Lollipop
|21
|8.7%
|8.2%
|-0.5
|5.1
|22
|23.3%
|22.6%
|-0.7
|6.0
|Marshmallow
|23
|31.2%
|31.2%
|–
|7.0
|Nougat
|24
|6.6%
|8.9%
|2.3
|7.1
|25
|0.5%
|0.6%
|0.1
Bu ayın en büyük kazancı Android 7.0 Nougat ve geçen ay %34,8 artışla %8,9’a yükselmiş. Yaklaşık on ay önce yayınlandığından dolayı övünmeye değer bir oran değil. Ancak Nougat güçlü bir ivme kazanırken (Android sürümleri gittikçe), 7.1 değil. Yaklaşık yedi ay önce yayınlandığı için halen Google Play cihazlarının yalnızca %0,6’sında.
Marshmallow, ilk düşüşünü (sadece 0.1 seviyesinde) Nisan ayında geride bıraktı ve o zamandan bu yana %31.2 oranında durgun kaldı. Lollipop’taki düşüş %30.8 oranında oldu ve Marshmallow’un 5.0 ve 5.1’in kombinasyonundan daha popüler olduğu ilk ay oldu.
Jelly Bean ve KitKat istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. Tabii ki, daha fazla kullanım paylaşımına sahip olan OS yaşlanma sürümleri için normal. Ice Cream Sandwich durgun, zaten düşük paya sahip olması şaşırtıcı değil.
Gingerbread, geçen ay bir artışın ardından %0.8’e düşerek % 1 oranında dolanmaya devam ediyor.