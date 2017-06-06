Android 7.1 Nougat Kullanım Oranı %0.6’ya Çıktı

Google, Android’in her sürümünde çalışan aktif cihazların oranını gösteren en son aylık platform dağılımını yayınladı. Veriler 5 Haziran’da sona eren 7 günlük bir süre boyunca toplandı ve yalnızca o dönemde Google Play Store’u ziyaret eden cihazları temsil ettiğinden açıkça anlaşılacağı üzere AOSP cihazları içermiyor.

Version Codename API Last month This month Change 2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 10 1.0% 0.8% -0.2 4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 0.8% 0.8% – 4.1.x Jelly Bean 16 3.2% 3.1% -0.1 4.2.x 17 4.6% 4.4% -0.2 4.3 18 1.3% 1.3% – 4.4 KitKat 19 18.8% 18.1% -0.7 5.0 Lollipop 21 8.7% 8.2% -0.5 5.1 22 23.3% 22.6% -0.7 6.0 Marshmallow 23 31.2% 31.2% – 7.0 Nougat 24 6.6% 8.9% 2.3 7.1 25 0.5% 0.6% 0.1

Bu ayın en büyük kazancı Android 7.0 Nougat ve geçen ay %34,8 artışla %8,9’a yükselmiş. Yaklaşık on ay önce yayınlandığından dolayı övünmeye değer bir oran değil. Ancak Nougat güçlü bir ivme kazanırken (Android sürümleri gittikçe), 7.1 değil. Yaklaşık yedi ay önce yayınlandığı için halen Google Play cihazlarının yalnızca %0,6’sında.

Marshmallow, ilk düşüşünü (sadece 0.1 seviyesinde) Nisan ayında geride bıraktı ve o zamandan bu yana %31.2 oranında durgun kaldı. Lollipop’taki düşüş %30.8 oranında oldu ve Marshmallow’un 5.0 ve 5.1’in kombinasyonundan daha popüler olduğu ilk ay oldu.

Jelly Bean ve KitKat istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. Tabii ki, daha fazla kullanım paylaşımına sahip olan OS yaşlanma sürümleri için normal. Ice Cream Sandwich durgun, zaten düşük paya sahip olması şaşırtıcı değil.

Gingerbread, geçen ay bir artışın ardından %0.8’e düşerek % 1 oranında dolanmaya devam ediyor.