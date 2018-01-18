Android 8.0 Oreo Telefonunuza Ne Zaman Gelecek? Tam Liste!

Piyasada Android Nougat çalıştıran birçok Android amiral gemisi var. Siz de büyük olasılıkla bir sonraki sürüm olan Android 8.0 Oreo güncellemesini cihazınıza ne zaman geleceğini merak ediyorsunuz.

Android 8.0 Oreo ile Google işletim sisteminin en büyük sürümünü oluşturmakta ve özellik kümesindeki sayı bir hayli artmaktadır.

Oreo’yu ne zaman alacaksın? Bu oldukça acımasız gelebilir ancak bir Android güncellemesinin gelmesini beklemek yağmur duası yapmak gibidir. Temelde sonucu değiştirebilecek hiçbir şey yapamaz yalnızca beklersiniz.

Yine de geçmiş tecrübelere bakarsak en popüler akıllı telefonların Oreo tedavisinden ne zaman faydalanacağını tahmin edebiliyoruz. İnandırıcı tahminlerde bulunmak zor olsa da çeşitli sızıntılar ve haberler ile bu tarihleri sizler için derledik.

Artık Samsung’un beta programı sona erdi. Android Oreo uygun olan tüm Galaxy serilerine 2018 Ocak ayı sonuna kadar gelmeli. Şubat – Mart 2018 gibi Oreo güncellemesinin bu modellere de resmi olarak dağıtılmasını bekliyoruz.

Note 8 cihazları, Ocak 2018’de ufak bir performans testi olarak Oreo’yu daha önce aldılar. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha geniş bir sürüm ile piyasaya sürüleceklerdir.

Eski amiral gemileri, yazılım güncellemeleri söz konusu olduğunda, yazılım desteğinin yolunun sonuna yaklaştığından Oreo konusunda arka planda kalıyorlar. Marshmallow ile başladıklarını bu yılın başlarında Nougat’ı aldıklarını ve muhtemelen 2018 İlkbaharında Oreo’yu alacaklarını düşünüyoruz.

Galaxy S6’nın önümüzdeki aylarda Android Oreo’yu alabileceğini çıkan dedikodular sayesinde öğrendik. Bu cihazlar Oreo’yu en azından resmen çıkana kadar beklemeliler. Beta programları bu cihazlar için sıkıntılı olabilir.

ABD’li kullanıcılar halihazırda cihazlarında Android Oreo beta’sînı alıyorlar. Bu da tüm kullanıcılar için resmi bir sürümün yakında olduğu anlamına geliyor. Her zamanki gibi Güney Koreli V30’ların önce almasını bekliyoruz. Daha geniş bir dağıtım sonrasında gerçekleşecektir. Bu tüm LG üst segment cihazlar için geçerlidir.

Telefonun Şubat ayı sonuna kadar sadece Asya’da Oreo alacağını duyduk. Sözde küresel bir tanıtım yakından takip edilmelidir. Asya dağıtımından sonra yayınlanacaktır.

Bir yıl önce piyasaya çıktığından bu yana Android Nougat’ı çalıştırıyor. Oreo’ya ne zaman güncelleneceği hakkında söylenen hiçbir şey yok.

Oreo resmen LG G5 için son büyük yazılım güncellemesi olacak. Mayıs 2017 ortasında Android Nouga’ı aldığını görünce sahipleri muhtemelen Oreo’yu almayacaklarını düşünüyordu.

EMEA bölgesinde (Avrupa, Afrika ve Orta Doğu) HTC U11 cihazları Android Oreo ürününü zaten aldılar. Bu da güncellemenin yakında ABD’ye gelmesi gerektiğini gösteriyor.

HTC, U11’den hemen sonra Oreo’ya güncellendiğinde HTC U Ultra modeline de geleceğini söyledi. Esasen bu U Ultra kullanıcılarının muhtemelen HTC 10’dan biraz daha uzun süre beklemesi gerekeceği anlamına geliyor.

Kilitsiz HTC 10 cihazları HTC’nin son resmi yazılım güncellemesi olacak olan Android Oreo’yu zaten aldı. Resmi dağıtım bu modele ne zaman yapılacak henüz bir bilgi yok.

Android Oreo sürümü zaten yayınlandı.

Oreo güncellemesi ABD’de zaten mevcut genel dağıtım için bir bilgi henüz yok.

Oreo güncellemesi ABD’de yayınlandı ancak dünya geneli dağıtım ne zaman henüz bilinmiyor.

Söylentilere göre Oreo yakında Mate 9’a ulaşacak. Huawei hızlı güncellemelerle tanınmadığı için bu hoş bir sürpriz olur.

Huawei, Huawei P10 için bir Android Oreo beta programını zaten başlattı. Bu da resmi dağıtımın bir ay gibi bir süre içinde gerçekleşmesi gerektiği anlamına geliyor.

Huawei P9 Mart 2017’de Nougat’ı aldı. Bu Oreo güncellemesi için iyi bir haber değil. Çünkü Oreo’nun yakında yayınlanmasını beklemememizi söylüyor. Muhtemelen Bahar 2018’de ancak yayınlanacaktır. Ancak iki yıllık yazılım güncelleme süresine rağmen Oreo’yu alacağı konusunda açık bir onay bulunmuyor.