Android 8.0 Oreo’nun Önümüzdeki Ay Beklenen Veri Düzeltme Güncellemesi Ertelendi

Google, piyasaya sürülmesinden bu yana Android 8.0 Oreo ile ilgili birkaç sorun yaşıyor. En sonuncusu, Pixel ve Nexus telefonlarının mobil verileri erken devre dışı bıraktığı bir sorun. Şanslıyız ki, Google bir düzeltme buldu.

Pixel Connectivity Ürün Yöneticisi Naheed Vohra, Google Pixel forumlarındaki bir yazıya cevap olarak, “Oreo’da piyasaya çıkan telefonda veri bağlantısı sınırlı olduğunda veya hiç veri yokken gereksiz batarya tüketimini kısıtlamak” üzere tasarlanan bir özellikden dolayı bu sorunun kaynaklandığını açıkladı. Vohra, Kasım ayındaki İşletim Sistemi güvenlik güncellemesinde bir düzeltmenin yayınlanacağını ayrıca belirtti.

Kullanıcılar, mobil operatörleri tarafından önceden belirlenen sınırı aştığında, bu hata otomatik olarak mobil verileri devre dışı bıraktı. Malasef bu durumdan en çok kapansa bile çalışmaya devam eden WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalar etkileniyor. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar işletim sisteminin belirlenen miktara ulaşmadan önce mobil verileri devre dışı bıraktığından şikayetçiydi.

Görünüşe göre bu özellik henüz dünya çapında canlı değil. Vohra, “Açıkçası, kaçırdığımız bazı köşe olaylar var ve geri bildiriminize dayanarak dünyadaki bu özelliğini kademeli olarak devreye alacağız” dedi.

Kullanıcılar geçen ay wifi’ye bağlıyken mobil verilerin harcandığı benzer bir sorunu da geçtiğimiz ay bildirmişti. Hata, ‘mobil veri her zaman aktif’ özelliğini devre dışı bırakarak manuel olarak düzeltilebiliniyor.