Google, Android 8.1 Oreo’yu önümüzdeki haftalarda ulaştıracağını onaylıyor.

Dün, Google, görüntü işlemeyi hızlandırmak için Pixel 2 ve Pixel 2 XL‘de bulunan küçük bir SoC sistemi olan Pixel Visual Core hakkında ayrıntıları açıkladı.

Bu ayrıntıların bir parçası olarak şirket, Android 8.1 Oreo güncellemesinin, özellikle geliştirici önizlemesinin (MR1) “önümüzdeki haftalarda” yayınlanacağını doğruladı. Söylemeye gerek yok, Pixel telefonlar (hem birinci hem de ikinci nesil) güncellemeyi alacak ilk telefon olacak.

Pixel 2 telefonlarında Pixel Visual Core‘u etkinleştirmenin yanı sıra şu anda güncellemenin getireceği diğer yeni özellikler (varsa) hakkında başka bir bilgi yok.