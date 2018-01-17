Android 9.0 Sürümünün Adı Belli Oldu Mu?

Google programına sadık kalırsa Ağustos 2018’de resmi duyurusunda açıklayacağı Android 9.0‘ın adı hakkında yeni tahminler var. Spekülasyon yapmak için henüz erken olsa da bir geliştirici önizlemesi büyük olasılıkla yaklaşık bir ay içinde gerçekleşecek. Dolayısıyla Android‘in bir sonraki ana sürümüyle ilgili spekülasyonlar yavaş yavaş ortaya atılmaya başladı.

PIE, POPSICLE, POPTART, PANCAKE …

XDA‘dan Mishall Rahman tarafından ortaya bir iddia atıldı. Bu da şu anki AOSP taahhütlerinde gördüğü “Pi” olarak adlandırılan Android’in bir sonraki sürümünün ismi oldu.

Elbette bu ipucu lezzetli bir isim olan “Pie” (pasta) için kısaltılmış da olabilir. Ancak paramızla Android 9.0‘ın adını çok erken ve çok açıkça sızdırdığına dair bahse girmezdik. Sonuçta Pie, Popsicle, Poptart, Pancake ve Pestille ve Profiterole gibi pek çok olası isim ile Android 9.0‘ın adının tahmin edilmesi kolay olmayacak.