Android 9 Pie Honor View 10 için hazırlıklar yapıyor

Huawei Mate 10 Pro‘nun ardından, Honor View 10 Android 9 Pie güncellemesi ile karşımıza çıkacak. Huawei‘nin Google’ın en yeni işletim sistemi sürümü üzerine EMUI 9.0 kaplamasını getirmesini beklediğimiz gibi, Android 9 Pie için de bekleyişler devam ediyor.

9.0.0.108 yapıya sahip olacak bu telefon şimdilik sadece View 10’un BKL-L09 modeli için çıkmıştır. Açılımı aşamalıdır, yani belirli bir üniteye ulaşıncaya kadar beklemek ve sabırla ilerlemek zorunda kalabilirsiniz.

İyi haber şu ki güncelleme hazırlık aşamasındadır. EMUI 9.0, GPU Turbo 2.0, daha hızlı uygulama olanakları, şifreli depolama alanı, seyahat asistanı, ve telefonumuzda ne kadar zaman harcadığınızı söyleyen bazı dijital refah (sınırlar belirlemenize olanak sağlar) özellikleriyle karşımıza çıkacak.