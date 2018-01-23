Geçtiğimiz hafta Google Android Auto‘nun piksellenmiş görüntü sorununu kabul etmişti. Şimdi de Mountain View, Kaliforniya merkezli şirket, Android Auto ile ilgili sorun hakkında bir çözüm sağladı.

Google, Apple ve birçok araba şirketi arabanızın ön panelinin kontrolünü elinizde tutmanız için birbirleriye çekişiyorlar. Otomobil üreticileri genelde otomobilin dahili bilgi-eğlence yazılımını kullanmalarını tercih ediyor. Ancak rakip teknolojiler daha iyi hazırlanmış ve daha sezgisel alternatifler sunuyorlar. Google‘ın tescilli otomobil ön panel çözümüne Android Auto deniyor.

Android Auto‘daki ekran piksellenmesi yani karıncalanma sorununu hizmetin aralıklı olarak başlatılmasını engelliyor. Yurim adlı bir şirket çalışanı resmi Google forumlarında sorunu düzeltmenin bir sonraki güvenlik güncelleştirmesine dahil edileceğini doğruladı.

Dolayısıyla Şubat güncellemesinde sorunun çözümünü içermesini beklemek mantıklı. Yurim diğer Android Auto sorunlarını da çözmek için Android OS ekibiyle birlikte çalıştıklarını açıkladı.