Android Bing Arama Uygulaması Artık Çok Daha İyi

Gerçekten de Bing arama uygulamasının dünya çapında kullanılmadığı doğru. Amerika’da daha çok kullanılan Bing arama motoru ve Android uygulaması kendini diğer ülkelerde ilgi görmesi için geliştirdi. Android Bing Arama uygulaması bugün güncellendi ve Microsoft’un hangi yeni özelliklerini eklediğini merak ediyorsanız okumaya devam edin.

Google, muhtemelen dünya çapında arama motoru pazarında en büyük paya sahiptir. Ancak Bing hala ABD’de çok kullanılmaktadır. Microsoft hayranları video, resim sekmesi ve sayfadaki metin bulma becerisi de dahil olmak üzere Bing’in Android’de daha iyi bir tarayıcı deneyimi olduğunu düşünüyorlar.

Ayrıca son güncelleme ile daha iyi haritalar ve yerel bilgilerin yanı sıra birçok hata düzeltmesi, hız iyileştirmesi, lehçe ve çok daha fazlası eklenmiş. Unutmayın bazı özellikler tüm ülkelerde kullanılmasa da ABD’de bulunuyorsanız bu sorunu yaşamazsınız.

Ayrıca Microsoft‘un çalıştığı bir Bing beta programı da var. Bu nedenle henüz geliştirilen yeni özellikleri Google Play Store’da piyasaya sürmeden önce test etmek istiyorsanız resmi siteye gidin ve beta topluluğuna katılın.

Google‘a çok alışmış Türkler Bing‘e şans verir mi? Bizce bu güncellemeden sonra verilebilir. Denemenizi tavsiye ederiz.